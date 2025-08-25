Migráns késelt Németországban – nőket védett az áldozat

Újabb migránstámadás történt Németországban – a sokadik már az elmúlt években.

A német rendőrség még keresi azt a migránst, aki a feltételezett elkövető

Fotó: Matthias Balk / dpa Picture-Alliance/AFP

Ezúttal egy 21 éves amerikai fiatalembert sebesítettek meg súlyosan ázsiai bevándorlók. A férfi óriási bátorságról tett tanúbizonyságot, azonban ennek súlyos ára lett.

Két nőt próbált megvédeni Drezdában egy villamoson, ahol egy csoport férfi zaklatta a hölgyeket az éjszakai járaton. A fiatal férfit az arcán szúrták meg késsel többször. Az amerikait súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de az orvosok szerint nincs életveszélyben – írja a Focus.

Elengedték a szír migráns

A rendőrség egy 21 éves szír állampolgárt őrizetbe vett – akit a sajtó Majid A. néven említ –, ám nem sokkal később elengedett, mert nem volt elegendő bizonyíték ellene. A nyomozók szerint egy másik férfi lehetett az, aki a tényleges támadást végrehajtotta, és ő továbbra is szökésben van. A drezdai rendőrség biztonsági kamerafelvételeket elemez, és szemtanúk jelentkezését várja.

Az eset országos visszhangot váltott ki Németországban és az Egyesült Államokban is. Sokak szerint a történtek rávilágítanak arra, milyen veszélyes lehet civilként fellépni az utcai zaklatás ellen – még Európa szívében is. Ugyanakkor hősként tekintenek a fiatal amerikai férfira, aki nem nézte tétlenül a történteket.

Az Origo a napokban arról írt, hogy Németország már a migránsok szerint sem biztonságos.