Sokkoló: migráns diákok terrorizálják a tanárokat

A berlini Carl-Bolle általános iskolában a diákok hónapokon keresztül zaklattak egy tanárt annak szexuális orientációja miatt. „Melegnek lenni gusztustalan, az Iszlám szerint ez szégyen és bűn”, ilyen és hasonló mondatok hangzottak le az órákon, de volt, hogy fizikai bántalmazással is fenyegették a tanárt. A „Süddeutsche Zeitung” napilapnak adott interjúban a tanár elmondta, hogy a zaklatás és a fenyegetés muszlim vallású diákoktól érkezett. Az iskola diákjainak 95 százaléka migrációs hátterű, nagyrészt közel-keleti országokból.

A migránsok fontosabbak

A politika persze megpróbálja elvenni a dolog élét és a kormány LMBTQ-megbízottja, a szociáldemokrata Alfonso Pantisano az állította, hogy ez nem függ össze az muszlim vallással hiszen vannak keresztények is, akik homofóbok. Szóval megy a szerecsenmosdatás és láthatóan a migránsok fontosabbak, mint az LMBTQ közösséghez tartozó emberek. Egy zöld politikusnő, a szír származású Lamya Kaddor, szerint a tanár egyenesen a neonácik malmára hajtja a vizet azzal, hogy a nyilvánosság elé lépett. Az oktatásért felelős szenátor asszony Katharina Günther-Wünsch (CDU) pedig bölcsen hallgat az esetről. Ha nem beszélünk róla, akkor nincs ügy...

A kommunista polgármester nem merte levetíteni a „Barbiet”

Párizs mellett Noisy-le-Sec-ben sem jobb a helyzet, ott muszlim fiatalok fenyegettek meg egy kertmozit, hogy szétverik a berendezést, ha be merik mutatni a hollywoodi vígjátékot a „Barbiet”. A támadók szerint a film iszlám ellenes és homoszexualitást propagálja. A városka kommunista polgármestere sem akart nyilatkozni az esetről. Csupán annyit mondott, hogy nem akarja megsérteni a városban élő muzulmánokat. A fiatalok agresszív fellépése miatt viszont lemondták a vetítést. Az algériai származású kultúráért felelős miniszter asszony Rachida Dati kritizálta a polgármester döntését, mivel azzal engedett a zsarolásnak és másokat megfosztott egy moziesttől.

Ez lenne nálunk is, ha győzne a Tisza nevű szekta

Csak érdemes abba belegondolni, hogy a Tisza párt nevű szekta is támogatja a bevándorlást és a migránsok szétosztását. Egy francia mozi nem vetíthet le egy amerikai filmet, mert migránsok fenyegetik a személyzetet, ezt a dolgot érdemes ízlelgetni azoknak, akik szerint hazánkban nincsen szabadság és jogállamisági problémák vannak. A német főváros általános iskolája is példaértékű!!! 95 százalékban közel-keleti diákok... Sok iskolában az átlag már 60-70 százalék, a tendencia növekvő. Az, hogy letépik diáktársaik nyakából a keresztet vagy más vallási szimbólumokat már nem is rendelkezik hírértékkel hiszen mindennapos. A migráció egy olyan szellem, amelyet ha kiengedünk a palackból már soha többé nem tudjuk visszagyömöszölni.