A magyarok által jól ismert közeli és óriási álomtavat kapta ajándékba egy hölgy

A Mondsee-tó Ausztria egyik legszebb tava, most azonban egyre több a kérdés körülötte. A tó új tulajdonosa, Anna Mathyl felmondta több bérlő szerződését, ami aggodalmat keltett a helyiek és turisták körében is – írja a Bild cikke.

Mondsee-tó új tulajdonosa bérlőket küldött el – elzárják a tavat a helyiektől?

Fotó: Unsplash

Új tulajdonos a Mondsee-tónál: bérleti viták a paradicsomban

Anna Mathyl, aki sokak szerint egy arisztokrata család leszármazottja, ajándékba kapta a Mondsee-tavat édesanyjától. Ezt követően felmondta a korábbi bérlők szerződéseit, többek között stégek, bóják, csónakházak tulajdonosainak is. Egy levélben arról írt, hogy minden magán- vagy kereskedelmi használat csak az ő írásos engedélyével lehetséges.

A hirtelen döntés feszültséget szült: sok bérlő attól tart, hogy elveszíti hozzáférését a tóhoz, vagy jelentősen magasabb díjakkal kell számolnia. A helyi önkormányzat is új szerződésre kényszerülhet.

Fürdés a Mondsee-tóban marad, de a bérlők jövője kérdéses

Josef Wendtner, a település polgármestere szerint nincs ok pánikra: „A tó feneke valóban a tulajdonosé, de a víz továbbra is közterület. A turisták nyugodtan fürödhetnek, hajózhatnak – a nyilvános strandokat nem érinti a változás.” A fürdés a Mondsee-tóban tehát továbbra is biztosított.

A kérdés inkább azokra vonatkozik, akik hosszabb ideje bérlik a tó egy részét bóják, stégek vagy csónakházak céljára – ők most kiszolgáltatott helyzetbe kerültek.