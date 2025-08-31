Drága lesz, ha ezeket a hibákat követi el mosogatógéppel

A mosogatógép helyes használata nemcsak a villanyszámlánkon látszik meg, hanem az edények tisztaságán is – írja a Focus cikke.

A mosogatógép helytelen használata sok pénzbe kerülhet – mutatjuk a leggyakoribb hibákat.

Fotó: Unsplash

Ezeket rontják el leggyakrabban a mosogatógépnél

1. Felesleges előöblítés

Sokan először beáztatják vagy leöblítik a tányérokat, mielőtt a gépbe tennék őket. Ez hatalmas hiba: a modern mosogatógép ugyanis érzékeli a szennyezettség mértékét, és a mosószerek enzimei is elvégzik a munkát. Az előöblítés így csak vizet pazarol.

2. Túlzsúfolt gép

Ha mindenáron be akarjuk zsúfolni a fél konyhát, a víz nem tud rendesen keringeni az edények között. Az eredmény: foltos poharak, félig tiszta tányérok és egy újabb mosás – dupla energiafogyasztás, dupla bosszúság. Jobb, ha hagyunk helyet az edények között.

3. Tévhitek az Eco-programról

Sokan kerülik az Eco-programot, mert három órán át tart. Pedig ez a módszer jelentősen csökkenti a fogyasztást: kevesebb vizet használ, és alacsonyabb hőfokra melegíti fel azt. Így hosszabb idő alatt, de jóval gazdaságosabban tisztít. Fontos azonban, hogy havonta egyszer magas hőfokú programot is lefuttassunk, különben a gépben könnyen elszaporodhatnak a baktériumok.

A mosogatógép tehát akkor működik igazán hatékonyan, ha okosan használjuk. Egy kis odafigyeléssel sok vizet, energiát és pénzt spórolhatunk meg, miközben a gép is tovább bírja.