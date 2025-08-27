Erre várt a világ! Moszkva megszólalt az ukrán csúcstalálkozóról

Peszkov hangsúlyozta, hogy az ilyen magas szintű egyeztetéseket alaposan elő kell készíteni, különben nem lehetnek eredményesek. Hozzátette: Oroszország továbbra is politikai és diplomáciai úton kívánja rendezni az ukrajnai konfliktust, ehhez azonban szükség van Kijev részéről is kölcsönösségre.

A szóvivő kiemelte Donald Trump amerikai elnök békeközvetítő szerepét, amely szerinte „nagyon fontos”, és hozzájárulhat a rendezéshez.

Mint ismert, augusztus 15-én Trump és Vlagyimir Putyin hét év után tartotta első teljes körű csúcstalálkozóját az alaszkai Elmendorf–Richardson légibázison. Bár konkrét megállapodás nem született, a felek „jelentős előrelépésről” számoltak be. Három nappal később Trump a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel is egyeztetett a béke lehetőségeiről, valamint egy esetleges háromoldalú amerikai–orosz–ukrán csúcstalálkozóról - írta a Gazeta.ru.