Svájc hihetetlen ajánlatot tett Putyinnak! Elfogadja az orosz elnök?

Vlagyimir Putyin

A moszkvai székesegyház előtt rázták a feneküket – súlyos árat fizettek a lányok

Három orosz egyetemistát kirúgtak az egyetemről, és 11 hónap „javító-nevelő munkára” ítéltek, miután videót posztoltak magukról, amint a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyház előtt twerkelnek. A felvételt a TikTokon osztották meg, az orosz hatóságok azonban azonnal és példás szigorral léptek fel.
A 18 évesnek vélt fiatal nőket „közrend megsértésében” és a „hívők vallási érzéseinek megsértésében” találták bűnösnek. Az ítélet értelmében egyetemük azonnali hatállyal kizárták őket, majd a bíróság 11 hónap kényszermunkát szabott ki rájuk - írta a The Sun.

A botrány azután robbant ki, hogy ortodox vallási szervezetek felháborodással reagáltak a videóra. A tradicionális értékeket védelmező Sorok Sorokov mozgalom „agyatlan lányoknak” nevezte a diákokat, akik szerintük „a székesegyház előtt riszálták a feneküket a népszerűségért”.

A fiatalokat név szerint is megnevezték: A. Dmitrieva Moszkvából, A. Kalinkina Asztrahánból és I. Pchelintseva Elektrosztalból. Mindhármukat közigazgatási szabálysértésért ítélték el. Egyetemük közleményében figyelmeztette a diákokat: 

„Figyeljetek a viselkedésetekre, ne hagyjátok, hogy a butaság tönkretegye az életeteket.”

Az ügy jól illeszkedik Vlagyimir Putyin szélesebb körű „erkölcsi hadjáratába”, amely az utóbbi években egyre szigorúbban sújtja azokat a fiatalokat és influenszereket, akik „tiszteletlen” vagy „provokatív” tartalmakat osztanak meg. Korábban többeket is felelősségre vontak azért, mert vallási emlékhelyeknél vagy háborús szobroknál készítettek videókat – a leghírhedtebb esetben egy modell topless fotói miatt indult országos hajtóvadászat.

 

 

