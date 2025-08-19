A moszkvai székesegyház előtt rázták a feneküket – súlyos árat fizettek a lányok

A 18 évesnek vélt fiatal nőket „közrend megsértésében” és a „hívők vallási érzéseinek megsértésében” találták bűnösnek. Az ítélet értelmében egyetemük azonnali hatállyal kizárták őket, majd a bíróság 11 hónap kényszermunkát szabott ki rájuk - írta a The Sun.

😆Fool Girls❗



In Moscow, three female students were expelled for twerking in front of the Cathedral of Christ the Savior



Three first-year students were expelled from the Stroganov Russian State University of Arts and Industry (RSUAI).

They were reported on by activists of the… pic.twitter.com/qT1OZi2FDG — Kakka🎖️ (@kakkamax) August 18, 2025

A botrány azután robbant ki, hogy ortodox vallási szervezetek felháborodással reagáltak a videóra. A tradicionális értékeket védelmező Sorok Sorokov mozgalom „agyatlan lányoknak” nevezte a diákokat, akik szerintük „a székesegyház előtt riszálták a feneküket a népszerűségért”.

A fiatalokat név szerint is megnevezték: A. Dmitrieva Moszkvából, A. Kalinkina Asztrahánból és I. Pchelintseva Elektrosztalból. Mindhármukat közigazgatási szabálysértésért ítélték el. Egyetemük közleményében figyelmeztette a diákokat:

„Figyeljetek a viselkedésetekre, ne hagyjátok, hogy a butaság tönkretegye az életeteket.”

Az ügy jól illeszkedik Vlagyimir Putyin szélesebb körű „erkölcsi hadjáratába”, amely az utóbbi években egyre szigorúbban sújtja azokat a fiatalokat és influenszereket, akik „tiszteletlen” vagy „provokatív” tartalmakat osztanak meg. Korábban többeket is felelősségre vontak azért, mert vallási emlékhelyeknél vagy háborús szobroknál készítettek videókat – a leghírhedtebb esetben egy modell topless fotói miatt indult országos hajtóvadászat.