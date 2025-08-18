Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

villlám

Villám csapta agyon, azonnal szörnyet halt a motoros

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 42 éves római férfi vesztette életét a dél-olaszországi Salentóban, amikor egy hirtelen jött zivatar idején villámcsapás érte. A motoros a főúton haladt, amikor a végzetes baleset bekövetkezett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
villlámOlaszországhalálos balesetmotorosveszélytragédia

A baleset hétfőn történt az SS275-ös főút Surano és Nociglia közötti szakaszán. A turista motorjával közlekedett, amikor a térséget heves zivatar sújtotta. Egy villám közvetlenül a motoros férfit találta el, ami azonnal letaszította járművéről, és halálos áramütést okozott – írja az MTI.

motorost csapott agyon a villám
Halálos baleset: motorost csapott agyon a villlám - (A kép illusztráció!)
Fotó: Shutterstock

A helyszínre perceken belül kiérkeztek a mentők és a rendőrök, azonban a motoros életét már nem tudták megmenteni.

Veszélyben a motorosok, ha villámcsapás érkezik

A tragédia ismét rámutat arra, milyen kiszámíthatatlan és veszélyes lehet a viharos időjárás. A villámcsapások nemcsak szabadban tartózkodó embereket, hanem közlekedőket is életveszélybe sodorhatnak. Szakértők szerint vihar esetén különösen fontos, hogy a motoros és autós közlekedők is biztonságos helyet keressenek, és lehetőség szerint elkerüljék a kockázatos útszakaszokat.

A mostani eset újra felhívja a figyelmet arra, hogy a motoros közlekedés nemcsak baleseti, hanem időjárási szempontból is nagyobb veszélynek van kitéve.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!