Villám csapta agyon, azonnal szörnyet halt a motoros

A baleset hétfőn történt az SS275-ös főút Surano és Nociglia közötti szakaszán. A turista motorjával közlekedett, amikor a térséget heves zivatar sújtotta. Egy villám közvetlenül a motoros férfit találta el, ami azonnal letaszította járművéről, és halálos áramütést okozott – írja az MTI.

Halálos baleset: motorost csapott agyon a villlám - (A kép illusztráció!)

Fotó: Shutterstock

A helyszínre perceken belül kiérkeztek a mentők és a rendőrök, azonban a motoros életét már nem tudták megmenteni.

Veszélyben a motorosok, ha villámcsapás érkezik

A tragédia ismét rámutat arra, milyen kiszámíthatatlan és veszélyes lehet a viharos időjárás. A villámcsapások nemcsak szabadban tartózkodó embereket, hanem közlekedőket is életveszélybe sodorhatnak. Szakértők szerint vihar esetén különösen fontos, hogy a motoros és autós közlekedők is biztonságos helyet keressenek, és lehetőség szerint elkerüljék a kockázatos útszakaszokat.