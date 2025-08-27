Hírlevél

Rendkívüli

Így erősíthetjük a hasizmainkat komoly mozgás nélkül

26 perce
Nem mindig van lehetőségünk lemenni a szőnyegre vagy a padlóra, mégis szeretnénk hatékonyan erősíteni a hasizmainkat. Szerencsére vannak olyan gyakorlatok, amelyeket akár egy széken ülve is elvégezhetünk – íme négy egyszerű, mégis hatékony ülő gyakorlat, egyszerű mozgás, amelyek segítenek formálni a hasat és javítják a testtartást.
Az irodában dolgozóknak nem igazán van lehetőségünk napközben, munkaidőben komolyabb testmozgásra.

Miért veszélyes az ülőmunka, irodai munka, ülő munka. mozgás
Egy kis mozgás az irodában. Lehet közösen is!
Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

De azért van lehetőség arra, hogy széken ülve is elvégezzünk néhány hatékony hasizom-erősítő gyakorlatot. Mutatunk négy egyszerű, mégis hatékony ülve végezhető gyakorlatot, amelyek segíthetnek abban, hogy formáljuk a hasunkat és javítsuk testtartásunkat.

Az első gyakorlatban ülve, kissé hátradőlve emeljük meg a lábakat, majd gyors, apró rúgásokat végzünk anélkül, hogy a láb leérne. Ez a mozdulat folyamatosan megdolgoztatja a hasizmokat, miközben fejleszti az egyensúlyérzéket is – írja a Focus. A második gyakorlatban a szék ülőfelületét megfogva emeljük fel a lábakat, majd húzzuk térdeinket a mellkas felé, majd lassan és kontrolláltan nyújtsuk ki előre anélkül, hogy letennénk. Ez a mozdulat az egész hasizmot megmozgatja, és a csípő izmait is erősíti.

Fontos szerepe van a lábnak a mozgásban

A harmadik gyakorlat során mindkét lábat kissé megemelve, először húzzuk őket a bal vállunk felé, majd engedjük vissza, és ismételjük meg a jobb oldalra is. 

Ez a mozdulat a ferde hasizmokat célozza meg, miközben növeli a hajlékonyságot és az egyensúlyt. 

Végül a negyedik gyakorlat egy székes felülés, ahol a térdeket húzzuk a mellkashoz, majd lassan engedjük vissza. Ez a változat intenzíven dolgoztatja a hasizmokat, ugyanakkor kíméletesebb a hát számára, így hátproblémákkal küzdők számára is ideális.

Minden gyakorlatot érdemes 30 másodpercig végezni, három körben. Fokozhatjuk a hatást ismétlésszám növelésével vagy könnyű súlyok használatával, miközben mindig figyelünk a helyes testtartásra és a kontrollált mozdulatokra. Ezekkel az egyszerű ülőgyakorlatokkal könnyedén tehetünk a laposabb hasért, akár otthon vagy munka közben is.

 

