Ön tudja, mire jók a mozgólépcsők keféi? Most eláruljuk!

A videó egy fülbemászó dallam segítségével részletezi a mozgólépcső szoknyaterelőinek pontos célját és működését – valamint óvintézkedést is tartalmaz, hogy ne kísértsük a cipők kefékkel történő polírozását.

Erre valók a mozgólépcső keféi

„Gondolkodtál már azon, hogy mire valók a mozgólépcső két oldalán található kefék?” – a videóban elmagyarázzák, hogy a kefék alumíniumötvözet alapból, műanyag csíkokkal készülnek, és „biztonsági eszközként” szolgálnak.

„Amikor a mozgólépcső működik, rés van a lépcsőfokok és az oldal között – és ez rejtett kockázatokat jelent” – folytatják.

Tehát a szoknya terelőlapjai „puha akadályként” működnek.

Ez nemcsak az oldalsó kis rést takarja el, hanem megakadályozza, hogy olyan dolgok, mint a kioldott cipőfűzők, táskák, hosszú ruhadarabok, mint a nadrágok és szoknyák, vagy a laza szegélyek beakadjanak a szélén lévő résbe.

„A kisebb tárgyakat is képes pufferelni, csökkentve annak valószínűségét, hogy a résbe esnek” – tette hozzá a dal.

„Megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a mozgólépcső belsejébe, meghosszabbítva a berendezés élettartamát.”

A klipet egy mozgólépcső belső működéséről készült felvételek, valamint a rajtuk álló emberekről készült videók kísérik – akik közül sokan veszélyesen közel vannak a mozgólépcső biztonsági berendezéséhez.

A vidám hangzás ellenére a dal fontos üzenetet hordoz arról, hogyan kell reagálniuk a mozgólépcső használóinak, ha a lábuk hozzáér a szoknya terelőlemezének keféihez.

Azt magyarázta, hogy ha a kefék a cipő oldalához dörzsölődnek, az egy figyelmeztetés, ami arra utal, hogy túl közel vagy a mozgólépcső széléhez, és hogy „ közép felé kell haladnod”.

„Tehát a biztonságod érdekében ne légy ostoba, és ne használd többé a mozgólépcső keféit a cipőid tisztításához” – zárul a bejegyzés.

