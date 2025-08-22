Sokkoló videó: így csapódott be az orosz rakéta a munkácsi gyárba

A Kárpátalja.ma hírportál beszámolója szerint 23-ra nőtt a munkácsi támadás miatt sérülést elszenvedettek száma. Hatan kórházba kerültek, egyiküket meg is operálták, a többiek járóbeteg-ellátásban részesültek.

Munkácson tegnap éjjel támadás volt (2025. augusztus 21. Fotó: HANDOUT Forrás: Telegram / @Zakarpat_ODA)

Munkácsot támadták

Munkácstól nyolc-tíz kilométerre is jól hallható volt az óriási detonáció, az ablakok beleremegtek a robbanás erejétől.

A kárpátaljaiak a háború három éve során viszonylagos biztonságban érezhették magukat, hiszen a frontvonal eddig jóformán csak Ukrajna keleti részére korlátozódott, így az ott élők abba a – hamis – illúzióba ringathatták magukat, hogy őket elkerülik a harcok. Nos, keserű volt az ébredés.

Ukrajnai források szerint több száz üzemet, gyárat telepítettek át az eddig viszonylag békés, nyugati országrészbe, így az is célponttá vált az oroszok számára.

