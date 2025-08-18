Utazástervezés okosan, ezek lesznek jövőre a munkaszüneti napok

A következő munkaszüneti napokat érdemes szem előtt tartani, ha a következő évben Ausztriába utazunk, hogy elkerüljük a váratlan zárva tartó helyeket és a zsúfolt napokat – írja a Kisalföld.

Ezek lesznek a munkaszüneti napok 2026-ban Ausztriában.

Fotó: Unsplash

Ausztriában 2026-ban több munkaszüneti napok is lesznek, amelyek során sok hivatal és üzlet zárva tart.

Az év első munkaszüneti napja január 1-je, újév, majd január 6-án következik a háromkirályok napja. Tavasszal április 6-án húsvéthétfő, május 1-jén az állami ünnep, majd május 14-én Urunk mennybemenetele ünnepe, május 25-én pedig pünkösdhétfő várható.

Nyáron június 4-én ünneplik Úrnapját, augusztus 15-én pedig nagyboldogasszony napját. Ősszel október 26-án tartják a nemzeti ünnepet, míg november 1-je mindenszentek napja lesz. Az év végén december 8-án Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, december 25-én karácsony, és december 26-án Szent István ünnepe lesz munkaszüneti nap Ausztriában.