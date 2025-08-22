Használtautó-vásárlás: az új szabály mindenkit érinthet!

Az Európai Unió új szabályozása szerint a műszaki vizsga 2026-tól kötelező tartozéka lehet minden használt autó adás-vételének. Ez azt jelenti, hogy hirdetni, eladni vagy akár exportálni csak olyan járművet lehetne, amelynek érvényes műszaki vizsgája van. A döntéshozók így szorítanák vissza az online autókereskedelmet és a fekete importot, vagyis azokat az eseteket, amikor közlekedésre teljesen alkalmatlan kocsikat próbálnak eladni – számol be a BAMA.

Műszaki vizsga 2026-tól minden autó adás-vételének feltétele lehet.

Nem minden műszaki vizsga egyenlő

Tiba János, a debreceni Fékcentrum Kft. tulajdonosa szerint a piac alapvetően igényli, hogy az autóknak legyen érvényes műszakijuk. Csakhogy a jelenlegi rendszerben sokszor olyan autók is átmennek, amelyek műszakilag alkalmatlanok. „Egy műszaki szakértői vizsgálati papír sokkal hitelesebb, mert aki leírja az állapotot, az felelősséget is vállal” – hangsúlyozta a szakember.

Mi lesz a külföldről behozott autókkal?

A tervezet a külföldről behozott autókat is érinti: ott is kötelező lenne az érvényes műszaki vizsga, különben nem lehetne újra regisztrálni a járművet. Ez érzékenyen érintheti a magyar piacot, ahol sokan Németországból, Ausztriából vagy Olaszországból vásárolnak használt autókat.

Lutri marad az autóvásárlás

A szakértő szerint még így is „lutri” egy használt autó megvétele, mert bizonyos hibák csak több száz vagy ezer kilométer után jönnek elő. A kötelező vizsga tehát nem feltétlenül nyújt teljes biztonságot, de a szakértői vizsgálat és átvizsgálás nagyban segíthet.

Egy korábbi cikkünkben már említettük a hasonló szigorításokat.