Mutáns nyulak csápokkal a fejükön – horrorisztikus fotókon a fertőzött állatok

A mutáns nyulakat legutóbb a Colorado állambeli Fort Collinsban látták, de a fertőzés már 2024-ben is felütötte a fejét. Egy helyi lakos akkor fotót is készített egy példányról, amelynek teljes feje fekete, tüskeszerű kinövésekkel volt borítva. Susan Mansfield elmondta, hogy az általa látott állat száját fekete csápok vették körül, és a következő évben a kinövések még nagyobbra nőttek – írja a Daily Mail.

A mutáns nyulak fején fekete, szarvszerű kinövések jelennek meg a cottontail papilloma vírus miatt – a hatóságok távolságtartásra intenek.

Fotó: Daily Mail

Vírus okozza a mutáns nyulak bizarr kinézetét

A Colorado Parks and Wildlife szerint az állatok a cottontail papilloma vírus (CRPV) miatt változnak meg. Ez a kórokozó daganatokat hoz létre a fej környékén, amelyek idővel szarvszerű vagy csápszerű kinövésekké alakulnak. A vírus elsősorban szúnyogok és kullancsok útján terjed, és bár az emberre vagy házi kedvencekre nem veszélyes, a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne próbáljanak segíteni a fertőzött állatokon.

A fertőzés első jelei piros, duzzadt foltok, amelyek szemölcsszerű daganatokká alakulnak. Ezek gyakran annyira megnőnek, hogy akadályozzák a nyulat az evésben, végül éhen pusztulhat. Bár ritkán előfordulhat, hogy a növedékek maguktól visszafejlődnek, a vadon élő példányoknál általában egyre nagyobb „szarvak” jelennek meg.

A betegséghez fűződő legendák évszázadok óta jelen vannak: a „jackalope” nevű mitikus állat – agancsos nyúl – valójában a CRPV által fertőzött állatok megfigyeléséből születhetett.