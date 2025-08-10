Náci bunkert fedeztek fel, nem is akárhol

Egy brit pár egészen szokatlan kincset talált saját otthona alatt: egy teljes épségben megmaradt náci bunkert. A felfedezés a Csatorna-szigetek történelmének egyik sötét korszakát idézi fel, amikor a német megszállás alatt számos ilyen földalatti menedéket építettek. A helyiség mélyen a föld alatt rejtőzött, eredeti berendezéssel és egy hátborzongató német felirattal.

A náci bunker falán máig olvasható a figyelmeztető felirat. Fotó: NY POST / Shaun Tullier / SWNS

A náci bunker története

Shaun és Caroline Tullier 2021-ben költöztek be guernsey-i otthonukba, mit sem sejtve arról, milyen különleges történelmi emlék rejtőzik a lábuk alatt. A férfi, aki Guernsey szülötte, jól ismerte a sziget múltját, amely 1940 és 1945 között a német megszállás alatt állt.

A NY POST információi szerint a felfedezés akkor indult miután megbontották a kocsifelhajtót, 100 tonna földet távolítottak el, és előkerült a földalatti bunker bejárata. A helyiségben régi palackokat, vizes tartályokat, bádogokat, csempézett padlót és egy menekülőnyílást találtak.