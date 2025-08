Naomi Campbell 55 évesen is bombázó – szexi bikinis képek Ibizáról!

Az ikonikus sztármodell, 55 évesen is kirobbanóan szexi formában borzolja a kedélyeket. Naomi Campbell, élénk rózsaszín bikiniben lubickolt a Földközi-tengerben. Naomi Campbell szexi stílusa idén nyáron is hibátlan, ahogy a róla készült képek is.

Naomi Campbell szexi bikinis képei ismét felrobbantották az internetet. A szupermodell Ibizán mutatta meg, hogy 55 felett is lehet valaki olyan szexi, mint az a lány, akinek az íveitől még a Hold is pályát módosítana. Naomi Campbell brit modell és akkori élettársa, Flavio Briatore érkezik az éves jótékonysági Rózsabálra Monte-Carlóban, 1999-ben

Fotó: PASCAL GUYOT / PASCAL GUYOT / AFP Naomi Campbell szexi megjelenése bikiniben: így nyaral egy igazi sztár Naomi Campbell igazán kihasználja a nyarat – és közben gondoskodik róla, hogy senki ne feledje: még mindig ő az egyik legnagyobb név a modellvilágban. A 55 éves szupermodellt Ibizán kapták lencsevégre egy élénk rózsaszín kötős bikiniben, amely tökéletesen kiemelte alakját. Hosszú haját hátrakötve viselte, miközben mosolyogva mártózott meg a tengerben. A képek tanúsága szerint Naomi nemcsak pihen, hanem felszabadultan élvezi a nyári napokat – egy ponton még egy zebramintás úszóhabcsővel is játszott barátja mellett. Naomi Campbell, 55, flaunts toned figure in tiny bikini while making a splash in Ibiza https://t.co/Qwmkbr16GN pic.twitter.com/Clw8js8Ms8 — Page Six (@PageSix) August 3, 2025 A Naomi Campbellről készült fotókon nemcsak a bikini áll jól, hanem az is, ahogyan a modell a részletekre is figyel. Többrétegű ezüst nyakláncok, gyöngyös karkötők, bokaláncok, és mindez a tengerparti lazasággal keverve. A képeket a Hola.com nevű rangos bulvároldalon is nézegetheti, ha van hozzá mersze!

