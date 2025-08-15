Rejtélyes átváltozás: nősténynek született, hímként halt meg

Egy új ausztrál tanulmány alapjaiban rengette meg azt, amit eddig a madarak neméről tudni véltünk. Több száz elpusztult példány vizsgálata során kiderült: egyes madaraknál nem egyezik a genetikai nem az ivarszervekkel vagyis nemváltoztatás történt.

Nemváltoztatás a természetben: ez a szivárványos lorikeet genetikailag nőstény, mégis hím ivarszervekkel rendelkezik Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

A kutatók szerint ez a furcsa állapot különösen gyakori a kookaburráknál és lorikeeteknél, de galamboknál és szarkáknál is előfordult. A tudósok értetlenül állnak a jelenség előtt, amelynek okát egyelőre csak találgatni lehet.

Nemváltoztatás a gyakorlatban: így derül ki az eltérés

A Sunshine Coast Egyetem kutatói közel 500 madarat vizsgáltak meg, amelyek állatmentő központba kerültek sérülések vagy betegségek miatt. A madarak boncolásakor DNS-vizsgálattal meghatározták genetikai nemüket, majd ezt összevetették az ivarszerveikkel.

Meglepő eredményre jutottak: 24 madárnál nem változtatást figyeltek meg, azaz a genetikai nem és a testi nemi jellemzők nem egyeztek.

A leggyakoribb ilyen eset a nőstény genetikai nemmel rendelkező, de hím ivarszervekkel rendelkező egyedeknél fordult elő.

Egy hím tojást rakott?

Az egyik legérdekesebb eset egy kookaburráé volt, amely genetikailag hímnek bizonyult, de testében egy megnyúlt petevezetéket találtak – ami arra utalt, hogy nemrég tojást rakhatott.

Két másik madárnál – nőstény bóbitás galamboknál – egyszerre találtak here- és petefészek-szövetet is. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a nem változtatás nem csupán elmélet, hanem a természet valósága.

A kutatók jelenleg nem tudják pontosan, mi váltja ki ezt a különös jelenséget, de egyre több a gyanú, hogy környezeti hatások, például vegyszerek, szennyező anyagok okozhatják a madarak hormonrendszerének zavarával.

Ezek az úgynevezett endokrin rendszert zavaró vegyületek már más állatfajoknál is hasonló problémákat okoztak, például halaknál, hüllőknél és kétéltűeknél. Egyes kutatások szerint a szennyvízből származó anyagokkal táplálkozó madarak különösen veszélyeztetettek.

Nemcsak furcsa, veszélyes is lehet

A kutatás vezetői szerint a nem változtatás komoly következményekkel járhat a madárpopulációk fennmaradására nézve. Ha például sok egyed képtelen szaporodni, vagy a nemi arányok eltolódnak, az súlyos következményekkel járhat.