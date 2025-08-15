Rejtélyes átváltozás: nősténynek született, hímként halt meg

Egy új ausztrál tanulmány alapjaiban rengette meg azt, amit eddig a madarak neméről tudni véltünk. Több száz elpusztult példány vizsgálata során kiderült: egyes madaraknál nem egyezik a genetikai nem az ivarszervekkel vagyis nemváltoztatás történt.
A kutatók szerint ez a furcsa állapot különösen gyakori a kookaburráknál és lorikeeteknél, de galamboknál és szarkáknál is előfordult. A tudósok értetlenül állnak a jelenség előtt, amelynek okát egyelőre csak találgatni lehet.
A Sunshine Coast Egyetem kutatói közel 500 madarat vizsgáltak meg, amelyek állatmentő központba kerültek sérülések vagy betegségek miatt. A madarak boncolásakor DNS-vizsgálattal meghatározták genetikai nemüket, majd ezt összevetették az ivarszerveikkel.
Meglepő eredményre jutottak: 24 madárnál nem változtatást figyeltek meg, azaz a genetikai nem és a testi nemi jellemzők nem egyeztek.
A leggyakoribb ilyen eset a nőstény genetikai nemmel rendelkező, de hím ivarszervekkel rendelkező egyedeknél fordult elő.
Az egyik legérdekesebb eset egy kookaburráé volt, amely genetikailag hímnek bizonyult, de testében egy megnyúlt petevezetéket találtak – ami arra utalt, hogy nemrég tojást rakhatott.
Két másik madárnál – nőstény bóbitás galamboknál – egyszerre találtak here- és petefészek-szövetet is. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a nem változtatás nem csupán elmélet, hanem a természet valósága.
A kutatók jelenleg nem tudják pontosan, mi váltja ki ezt a különös jelenséget, de egyre több a gyanú, hogy környezeti hatások, például vegyszerek, szennyező anyagok okozhatják a madarak hormonrendszerének zavarával.
Ezek az úgynevezett endokrin rendszert zavaró vegyületek már más állatfajoknál is hasonló problémákat okoztak, például halaknál, hüllőknél és kétéltűeknél. Egyes kutatások szerint a szennyvízből származó anyagokkal táplálkozó madarak különösen veszélyeztetettek.
A kutatás vezetői szerint a nem változtatás komoly következményekkel járhat a madárpopulációk fennmaradására nézve. Ha például sok egyed képtelen szaporodni, vagy a nemi arányok eltolódnak, az súlyos következményekkel járhat.
Ez pedig nemcsak a biológusokat aggasztja, hanem a természetvédelmi szakembereket is. A kutatók remélik, hogy a felfedezés új vizsgálatokat indít el, és közelebb kerülhetünk a válaszhoz: miért változtat nemet a természet?
