Tragédia két népszerű strandon: egy nap alatt két nő vesztette életét

Az első tragédia a St Ives közelében található Portreath népszerű strandon történt, ahol egy 50-es éveiben járó nőt húztak ki a vízből vasárnap dél körül. Feltételezések szerint szívmegállást szenvedett, és a helyszínre siető mentők már nem tudták újraéleszteni – írja a The Sun.

Két népszerű strandon történt tragédia egy nap alatt Cornwallban – mindkét áldozatot a tengerből húzták ki.

Fotó: Unsplash

Népszerű strand közelében történt a második haláleset is

Kevesebb mint négy órával később a Porthcothan strandon, Padstow közelében találtak rá egy másik nő testére, aki úszni ment, majd bajba került. A vízben, arccal lefelé sodródva fedezték fel, de már nem tudták megmenteni.

A rendőrség megerősítette, hogy egyik áldozatot sem azonosították hivatalosan, és nincs arra utaló jel, hogy a két eset összefüggésben állna egymással. A hatóságok a biztonsági előírások betartására figyelmeztetik a strandolókat: érdemes a vízimentők által felügyelt zónákban fürdeni, és figyelni a tenger állapotára, különösen a 33 fokosra emelkedő hőmérséklet mellett.

A hétvégén több ezren keresték fel az Egyesült Királyság part menti üdülőhelyeit – Brighton, Southend és Lyme Regis strandjain is megteltek a napozóhelyek, sok család pedig a hűsítő vízben keresett enyhülést.