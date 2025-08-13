Újabb halálos tragédia történt a népszerű strandon

A rendőrség tájékoztatása szerint a 55 éves nőt hétfő este, nem sokkal 18 óra után emelték ki a vízből, miután a népszerű strand vízimentői észrevették, hogy eszméletlenül sodródik a hullámok között. Bár azonnal megkezdték az újraélesztést, a Coney Island Kórházba szállítva már nem tudták megmenteni az életét. A halál körülményeit a halottkém vizsgálja, de nem merült fel idegenkezűség gyanúja – írja a NY Post.

A Manhattan Beach népszerű strandon bekövetkezett tragédia után percek alatt ellepték a partot a mentőegységek.

Fotó: Twitter

Két halálos baleset is történt egy nap alatt a népszerű strand közelében

Ugyanezen a napon a New Jersey állambeli Seaside Heights partszakaszán egy hétfő esti mentés során egy férfi vesztette életét, miután ő és hat másik fürdőző erős visszahúzó áramlatba került egy őrizetlen partszakaszon. A mentőcsapatok perceken belül a helyszínre érkeztek, jet skivel és búvárokkal próbálták kiemelni a bajbajutottakat, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.

A hatóságok figyelmeztették a fürdőzőket, hogy a part menti áramlatok különösen veszélyesek lehetnek zárás után, amikor már nincsenek szolgálatban az életmentők.