Fittyet hánynak a nő definíciójára: férfiak előtt kell fürödniük és pisilniük a nőknek

A londoni University College (UCL) névtelenséget kérő női hallgatói – attól tartanak, hogy társaik „megszólják” őket – elárulták, hogy az intézmény továbbra is engedélyezi a transznemű „nők” számára a női létesítmények használatát. Alig néhány héttel a tanév kezdet előtt.

Veszélyben a női hallgatók privát szférája a transzpolitika miatt.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Veszélyben vannak a nők

Az edinburghi, southamptoni, bathi és nottinghami egyetemek nem alkalmazzák a Legfelsőbb Bíróság által elfogadott új, transzneműkre vonatkozó irányelveket. Az oda járó nőknek is szembe kell nézni azzal, hogy biológiai férfiakkal együtt használhatják a mosdókat, öltözőket.

Az UCL – az elmúlt tanévben 31 ezer női járt oda – a bejelentők szerint nem fogadta el a Legfelsőbb Bíróság által kimondottakat, mivel azt állítják, hogy további pontosításra van szükség a gyakorlati alkalmazással kapcsolatban.

„Nem szabad elfeledkezni arról, hogy számtalan vallási és kulturális hátterű női hallgató van az egyetemen. A szülőknek pedig fogalma sincs arról, hogy a lányaiknak férfiakkal kell megosztani a mosdót, az öltözőt. Ez aláássa a nők méltóságát és hatással van a magánéletükre” – nyilatkozta az MailOnline-nak az egyik névtelenségét megőrizni kívánó hallgatónő.

Egyenlőségi és Emberi Jogi Bizottság (EHRC) áprilisban kiadott ideiglenes iránymutatást, amely kimondja, hogy „a transznemű nők nem használhatják a nőknek fenntartott létesítményeket”. A Legfelsőbb Bíróság pedig egyhangúlag úgy határozott, hogy az Egyenlőségi Törvényben a „nő” és a „férfi” szavak biológiai nőkre és férfiakra vonatkoznak, és hogy „a nem fogalma bináris”.

Az UCL az állásfoglalás után közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy további információkkal és iránymutatással szolgál. Azonban az egyetem megközelítését eltérítette az LMBTQ+ Egyenlőségi Irányító Csoport, amely a döntést sajnálatosnak minősítette.

Nem meglepő, hogy az egyetem útmutatója szerint: „A campuson a transz hallgatók »csak férfiaknak« vagy »csak nőknek« fenntartott öltözőket vagy mosdókat használhatnak attól függően, hogy melyikben érzik magukat a legkényelmesebben, vagy melyiket tartják a legmegfelelőbbnek számukra.”