Komoly bajt is jelezhet a gyakori éjszakai vizelési inger

A nocturia, azaz az éjszakai gyakori vizelés sok embernél előfordulhat, különösen idősebb korban. Normál körülmények között a húgyhólyag 300–700 ml vizeletet képes befogadni, és a legtöbben két–négyóránként mennek a WC-re. A Živim információi szerint az életkor előrehaladtával azonban a szervezet kevesebb antidiuretikus hormont termel, ami növeli az éjszakai vizelések gyakoriságát.
A túlzott folyadékbevitel, valamint a tea, kávé, kóla és csokoládé koffeintartalma fokozhatja a húgyhólyag aktivitását, így éjszakai gyakori vizelést okozhat. A nőknél a perimenopauza és a menopauza idején az ösztrogénszint csökkenése gyengíti a húgyhólyag és a medencefenék izmait, ami szintén növelheti a vizelési ingert.
Férfiaknál a megnagyobbodott prosztata miatt előfordulhat vizelési nehézség, míg krónikus betegségek, például cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegségek vagy húgyúti fertőzések is hozzájárulhatnak a nocturiához. Emellett bizonyos gyógyszerek, például diuretikumok vagy depresszió- és pszichózis-kezelő szerek szintén befolyásolhatják a hólyag működését.
A probléma csökkentésére érdemes lefekvés előtt mérsékelni a folyadékbevitelt, illetve kerülni a túl fűszeres ételeket. Emellett fontos orvossal konzultálni a gyógyszerek alternatíváiról, valamint ellenőriztetni a vércukorszintet és a prosztata állapotát, hogy a kiváltó okokat megfelelően kezelni lehessen.