Komoly bajt is jelezhet a gyakori éjszakai vizelési inger

A nocturia, azaz az éjszakai gyakori vizelés sok embernél előfordulhat, különösen idősebb korban. Normál körülmények között a húgyhólyag 300–700 ml vizeletet képes befogadni, és a legtöbben két–négyóránként mennek a WC-re. A Živim információi szerint az életkor előrehaladtával azonban a szervezet kevesebb antidiuretikus hormont termel, ami növeli az éjszakai vizelések gyakoriságát.

Nocturia esetén fontos az orvosi vizsgálat Fotó: Unsplash

A nocturia okai és gyakori kiváltó tényezői

A túlzott folyadékbevitel, valamint a tea, kávé, kóla és csokoládé koffeintartalma fokozhatja a húgyhólyag aktivitását, így éjszakai gyakori vizelést okozhat. A nőknél a perimenopauza és a menopauza idején az ösztrogénszint csökkenése gyengíti a húgyhólyag és a medencefenék izmait, ami szintén növelheti a vizelési ingert.

Férfiaknál a megnagyobbodott prosztata miatt előfordulhat vizelési nehézség, míg krónikus betegségek, például cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegségek vagy húgyúti fertőzések is hozzájárulhatnak a nocturiához. Emellett bizonyos gyógyszerek, például diuretikumok vagy depresszió- és pszichózis-kezelő szerek szintén befolyásolhatják a hólyag működését.