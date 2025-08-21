Komoly bajt is jelezhet a gyakori éjszakai vizelési inger

Hírlevél

A nocturia, vagyis az éjszakai gyakori vizelés számos okra vezethető vissza, a túlzott folyadékbeviteltől kezdve a hormonális változásokon át a prosztata problémákig. A szakértők szerint a nocturia jelezheti a cukorbetegséget, húgyúti fertőzést vagy más egészségügyi rendellenességet is, ezért fontos a pontos diagnózis és a megfelelő kezelés.
A nocturia, azaz az éjszakai gyakori vizelés sok embernél előfordulhat, különösen idősebb korban. Normál körülmények között a húgyhólyag 300–700 ml vizeletet képes befogadni, és a legtöbben két–négyóránként mennek a WC-re. A Živim információi szerint az életkor előrehaladtával azonban a szervezet kevesebb antidiuretikus hormont termel, ami növeli az éjszakai vizelések gyakoriságát.

nocturia
Nocturia esetén fontos az orvosi vizsgálat Fotó: Unsplash

A nocturia okai és gyakori kiváltó tényezői

A túlzott folyadékbevitel, valamint a tea, kávé, kóla és csokoládé koffeintartalma fokozhatja a húgyhólyag aktivitását, így éjszakai gyakori vizelést okozhat. A nőknél a perimenopauza és a menopauza idején az ösztrogénszint csökkenése gyengíti a húgyhólyag és a medencefenék izmait, ami szintén növelheti a vizelési ingert. 

Férfiaknál a megnagyobbodott prosztata miatt előfordulhat vizelési nehézség, míg krónikus betegségek, például cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegségek vagy húgyúti fertőzések is hozzájárulhatnak a nocturiához. Emellett bizonyos gyógyszerek, például diuretikumok vagy depresszió- és pszichózis-kezelő szerek szintén befolyásolhatják a hólyag működését.

A probléma csökkentésére érdemes lefekvés előtt mérsékelni a folyadékbevitelt, illetve kerülni a túl fűszeres ételeket. Emellett fontos orvossal konzultálni a gyógyszerek alternatíváiról, valamint ellenőriztetni a vércukorszintet és a prosztata állapotát, hogy a kiváltó okokat megfelelően kezelni lehessen.

 

