Súlyos betegséget jelezhet a nyakunk vastagsága!

A londoni Kingston Egyetem kutatói arra figyelmeztetnek, hogy a testmérethez képest vastag nyak a veszélyes zsigeri zsírra utalhat. Ez a zsír a belső szervek körül rakódik le, zsírsavakat bocsát ki a vérbe, és felborítja a szervezet koleszterin-, vércukor- és szívritmus-szabályozását – írja a Sun cikke.

A nyak mérete komoly egészségügyi jelző: a vastag nyak szívbetegségre, diabéteszre és alvási apnoéra figyelmeztethet.

Fotó: Unsplash

A kutatások szerint a vastagabb nyak összefügg:

szívbetegségekkel (például magas vérnyomással, szívritmuszavarral és szívelégtelenséggel),

koszorúér-betegséggel, ahol az artériák beszűkülnek,

2-es típusú cukorbetegséggel, amely vaksághoz vagy amputációhoz is vezethet,

valamint alvási apnoéval , amely éjszakai légzéskimaradást, krónikus fáradtságot és balesetveszélyt okoz.

The size of your neck can predict your risk of heart disease and diabetes — how many inches is too big https://t.co/pkZdeTtvnM pic.twitter.com/xe3Cyg8nQm — New York Post (@nypost) August 30, 2025

Milyen a veszélyes nyakméret?

A szakértők szerint a férfiaknál a 43 centiméternél (17 hüvelyknél), nőknél pedig a 36 centiméternél (14 hüvelyknél) vastagabb nyak már fokozott kockázatot jelez. A megdöbbentő az, hogy mindez akkor is igaz lehet, ha valakinek normális a BMI-je. Vagyis hiába tűnik egészségesnek a testsúly, a nyak mérete más történetet mesélhet.

Ráadásul minden egyes centiméterrel, amely meghaladja a küszöbértéket, tovább nő a halálozás és a kórházi kezelések kockázata.

Mit tehetünk a nyak egészségéért?

Az orvosok szerint nincs ok pánikra, de a figyelmeztetést érdemes komolyan venni. A jó hír, hogy a nyak kerülete csökkenthető:

rendszeres kardio és súlyzós edzéssel,

megfelelő mennyiségű alvással,

kiegyensúlyozott, zöldségekben, gyümölcsökben és hüvelyesekben gazdag étrenddel.

A nyak tehát nemcsak a test egyik legláthatóbb része, hanem egyfajta egészségügyi „lakmuszpapír” is lehet. Ahogy a szakértők fogalmaznak: „A nyak talán többet árul el az egészségünkről, mint elsőre hinnénk.”