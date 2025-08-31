Súlyos betegséget jelezhet a nyakunk vastagsága!

A londoni Kingston Egyetem kutatói arra figyelmeztetnek, hogy a testmérethez képest vastag nyak a veszélyes zsigeri zsírra utalhat. Ez a zsír a belső szervek körül rakódik le, zsírsavakat bocsát ki a vérbe, és felborítja a szervezet koleszterin-, vércukor- és szívritmus-szabályozását – írja a Sun cikke.
A kutatások szerint a vastagabb nyak összefügg:
A szakértők szerint a férfiaknál a 43 centiméternél (17 hüvelyknél), nőknél pedig a 36 centiméternél (14 hüvelyknél) vastagabb nyak már fokozott kockázatot jelez. A megdöbbentő az, hogy mindez akkor is igaz lehet, ha valakinek normális a BMI-je. Vagyis hiába tűnik egészségesnek a testsúly, a nyak mérete más történetet mesélhet.
Ráadásul minden egyes centiméterrel, amely meghaladja a küszöbértéket, tovább nő a halálozás és a kórházi kezelések kockázata.
Mit tehetünk a nyak egészségéért?
Az orvosok szerint nincs ok pánikra, de a figyelmeztetést érdemes komolyan venni. A jó hír, hogy a nyak kerülete csökkenthető:
A nyak tehát nemcsak a test egyik legláthatóbb része, hanem egyfajta egészségügyi „lakmuszpapír” is lehet. Ahogy a szakértők fogalmaznak: „A nyak talán többet árul el az egészségünkről, mint elsőre hinnénk.”