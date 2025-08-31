Súlyos betegséget jelezhet a nyakunk vastagsága!

Hírlevél

Lehet, hogy a nyak többet mesél az egészségünkről, mint gondolnánk. Szakértők szerint a nyak vastagsága olyan betegségekre figyelmeztethet, mint a szívelégtelenség, a diabétesz vagy az alvási apnoé. A nyak így válhat az egyik legfontosabb, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott egészségügyi jelzővé.
A londoni Kingston Egyetem kutatói arra figyelmeztetnek, hogy a testmérethez képest vastag nyak a veszélyes zsigeri zsírra utalhat. Ez a zsír a belső szervek körül rakódik le, zsírsavakat bocsát ki a vérbe, és felborítja a szervezet koleszterin-, vércukor- és szívritmus-szabályozását – írja a Sun cikke.

A nyak mérete komoly egészségügyi jelző: a vastag nyak szívbetegségre, diabéteszre és alvási apnoéra figyelmeztethet.
Fotó: Unsplash

A kutatások szerint a vastagabb nyak összefügg:

  • szívbetegségekkel (például magas vérnyomással, szívritmuszavarral és szívelégtelenséggel),
  • koszorúér-betegséggel, ahol az artériák beszűkülnek,
  • 2-es típusú cukorbetegséggel, amely vaksághoz vagy amputációhoz is vezethet,
  • valamint alvási apnoéval, amely éjszakai légzéskimaradást, krónikus fáradtságot és balesetveszélyt okoz.

Milyen a veszélyes nyakméret?

A szakértők szerint a férfiaknál a 43 centiméternél (17 hüvelyknél), nőknél pedig a 36 centiméternél (14 hüvelyknél) vastagabb nyak már fokozott kockázatot jelez. A megdöbbentő az, hogy mindez akkor is igaz lehet, ha valakinek normális a BMI-je. Vagyis hiába tűnik egészségesnek a testsúly, a nyak mérete más történetet mesélhet.

Ráadásul minden egyes centiméterrel, amely meghaladja a küszöbértéket, tovább nő a halálozás és a kórházi kezelések kockázata.

Mit tehetünk a nyak egészségéért?

Az orvosok szerint nincs ok pánikra, de a figyelmeztetést érdemes komolyan venni. A jó hír, hogy a nyak kerülete csökkenthető:

  • rendszeres kardio és súlyzós edzéssel,
  • megfelelő mennyiségű alvással,
  • kiegyensúlyozott, zöldségekben, gyümölcsökben és hüvelyesekben gazdag étrenddel.

A nyak tehát nemcsak a test egyik legláthatóbb része, hanem egyfajta egészségügyi „lakmuszpapír” is lehet. Ahogy a szakértők fogalmaznak: „A nyak talán többet árul el az egészségünkről, mint elsőre hinnénk.”

 

