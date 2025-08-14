Kitört a pánik: újabb helyen tűntek fel a fertőzött állatok

Az Egyesült Államokban egy különös vírus mutáns nyulakat hozott létre: a fertőzött állatok fején fekete, csápokra vagy szarvakra emlékeztető kinövések jelentek meg.

A mutáns nyulak fején fekete, szarvszerű kinövések jelennek meg a cottontail papilloma vírus miatt

Fotó: Daily Mail

A „Frankenstein-nyulakat” a Colorado állambeli Fort Collinsban látták – ahogy azt az Origo a minap megírta –, az egyik helyi lakos fotót is készített egy példányról, amelynek teljes feje fekete, tüskeszerű kinövésekkel volt borítva.

A furcsa és bizarr eset után már Minnesota és Nebraska államokban, St. Paul és Minneapolis nagyvárosok közelében is láttak ilyen torz állatokat – írja Daily Mail. A megfigyelt vadnyulak arcán szarvszerű, tentákulumokra emlékeztető kinövések vannak. A jelenség hátterében a Shope-papillomavírus (SPV) áll, amely a nyulak egyik ismert vírusos megbetegedése. Ez a szúnyogok, bolhák és kullancsok csípése révén terjed, különösen a melegebb hónapokban aktív. A fertőzött vadnyulak többsége természetes módon képes meggyógyulni, és a kinövések idővel visszafejlődnek. Azonban a házinyulaknál a betegség súlyosabb tünetekkel, akár rákos daganatok kialakulásával is járhat, így esetükben orvosi ellátás szükséges.

Bár a kinövések ijesztőek, a vírus kizárólag nyulakra veszélyes, és nem jelent kockázatot emberek vagy más állatok számára. De azért az érintett négylábúakkal való érintkezést ajánlott kerülni, hogy ezzel is megelőzzék a vírus további terjedését a vadon élő és házi állatok között.