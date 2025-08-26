Újabb veszélyre derült fény, ezért nem szabad mobilt használni a gyerekeknek

A jelenség gyakran kettőslátással és a térlátás zavarával jár, ami komoly gondot okoz a mindennapokban. A vizsgálatok kimutatták, hogy az okostelefon hosszú ideig tartó, közelről történő bámulása különösen veszélyes a gyerekek látására – írja a Bild.

Az okostelefonok használata miatt nő a szembetegségek gyakoribb kialakulásának kockázata.

Fotó: Unsplash

Okostelefon-használat és a gyermekkori kancsalság veszélyei

Egy tanulmányban 194 beteget követtek, akiknél baleset vagy agyi rendellenesség nélkül alakult ki hirtelen kancsalság. A legtöbb érintett tizenhat éves volt, de sok általános iskolás gyermek is szerepelt a vizsgált csoportban. Azok, akik mérsékelték a képernyő előtt töltött időt, részben javulást tapasztaltak, ám csak kevesen gyógyultak meg teljesen.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a korai felismerés és a gyors orvosi vizsgálat kulcsfontosságú a kezelés sikeréhez. Előrehaladott esetekben injekciós terápia vagy akár műtéti beavatkozás is szükséges lehet. Az orvosok ezért arra kérik a szülőket, hogy figyeljenek oda gyermekeik digitális eszközhasználatára, mert ezzel sok szembetegség megelőzhető.