Napokon belül, akár már ma újraindulhat az orosz kőolaj szállítása Magyarországra a Barátság II. vezetéken, amelyet augusztus 22-én dróntámadás rongált meg az oroszországi Unecsában. Az ellátás azonban továbbra is bizonytalan, hiszen bármikor érheti újabb támadás az érintett infrastruktúrát. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt javasolta Magyarországnak, hogy az európai trendhez hasonlóan diverzifikálja az olajellátást, mert az orosz függés kockázatos.

Nincs veszélyben a hazai olajellátás - Illusztráció - Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

A megsérült vezeték kulcsfontosságú, innen ágazik szét az orosz export több irányba: Fehéroroszország, a Baltikum, Nyugat-Európa, illetve innen érkezik az olaj Szlovákián keresztül Magyarországra is. Bár a sérülés nem közvetlenül a Barátság II.-t érte, a kiesés leginkább Magyarországot és Szlovákiát sújtja - írja a Világgazdaság.

A Mol korábban hangsúlyozta, a vezeték évi 8 millió tonna kőolajat szállít, így pótlása komoly kihívást jelentene.

Az Európai Unió már 2022-ben betiltotta az orosz tengeri olajimportot és a Barátság I. vezetéken történő behozatalt is, de Magyarország és Szlovákia mentességet kapott, mivel nincs tengeri kikötője és korlátozott a beszerzési lehetősége.

A két ország a napokban levélben kérte Brüsszelt, hogy lépjen fel az ukrán támadások ellen.

Veszélyben az olajellátás?

A hazai ellátás ugyanakkor nincs közvetlen veszélyben. Magyarország három hónapra elegendő kőolajtartalékkal rendelkezik, a százhalombattai finomító pedig már most is részben képes más forrásból származó olajat feldolgozni. A Mol hosszú távon arra készül, hogy teljesen le tudjon válni az orosz típusú nyersanyagról.

Szakértők szerint az üzemanyagárak emiatt egyelőre nem emelkednek. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint csak tartós ellátási zavar esetén kellene drágulással számolni.