Rendkívüli

Újabb, fontos részletek kerültek ki az Északi Áramlat felrobbantásáról

Bármelyik nap újraindulhat az orosz kőolajszállítás Magyarországra, de az ukrán külügyminiszter szerint ideje felkészülni egy bizonytalan jövőre: a dróntámadások bármikor megismétlődhetnek. Vajon veszélyben van a magyarországi olajellátás?
Barátság kőolajvezetékkőolajellátásMOLUkrajna

Napokon belül, akár már ma újraindulhat az orosz kőolaj szállítása Magyarországra a Barátság II. vezetéken, amelyet augusztus 22-én dróntámadás rongált meg az oroszországi Unecsában. Az ellátás azonban továbbra is bizonytalan, hiszen bármikor érheti újabb támadás az érintett infrastruktúrát. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt javasolta Magyarországnak, hogy az európai trendhez hasonlóan diverzifikálja az olajellátást, mert az orosz függés kockázatos.

olajellátás, VELKE KAPUSANY, SLOVAKIA - FEBRUARY 28: General view of the Eustream gas facility on February 28, 2025 in Velke Kapusany, Slovakia. Ukraine's pipeline network has long transported Russian gas into Slovakia and other European countries, and this facility, the biggest of its kind in Europe, serves as the entry point for gas from Ukraine. Due to allegations that it was financing Russia's ongoing war against Ukraine. Ukraine suspended the passage of Russian gas as of January 1. The action compelled Slovakia to import gas through Hungary, which imports Russian gas through the TurkStream pipeline. Robert Nemeti / Anadolu (Photo by Robert Nemeti / Anadolu via AFP)
Nincs veszélyben a hazai olajellátás - Illusztráció - Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU

A megsérült vezeték kulcsfontosságú, innen ágazik szét az orosz export több irányba: Fehéroroszország, a Baltikum, Nyugat-Európa, illetve innen érkezik az olaj Szlovákián keresztül Magyarországra is. Bár a sérülés nem közvetlenül a Barátság II.-t érte, a kiesés leginkább Magyarországot és Szlovákiát sújtja - írja a Világgazdaság.

 A Mol korábban hangsúlyozta, a vezeték évi 8 millió tonna kőolajat szállít, így pótlása komoly kihívást jelentene.

Az Európai Unió már 2022-ben betiltotta az orosz tengeri olajimportot és a Barátság I. vezetéken történő behozatalt is, de Magyarország és Szlovákia mentességet kapott, mivel nincs tengeri kikötője és korlátozott a beszerzési lehetősége. 

A két ország a napokban levélben kérte Brüsszelt, hogy lépjen fel az ukrán támadások ellen.

Veszélyben az olajellátás?

A hazai ellátás ugyanakkor nincs közvetlen veszélyben. Magyarország három hónapra elegendő kőolajtartalékkal rendelkezik, a százhalombattai finomító pedig már most is részben képes más forrásból származó olajat feldolgozni. A Mol hosszú távon arra készül, hogy teljesen le tudjon válni az orosz típusú nyersanyagról.

Szakértők szerint az üzemanyagárak emiatt egyelőre nem emelkednek. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint csak tartós ellátási zavar esetén kellene drágulással számolni.

 

