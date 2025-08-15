Jamaicai diák találmánya forradalmasíthatja a kórházi higiéniát

Egy fiatal jamaicai feltaláló, Rayvon Stewart megalkotta a világ egyik leginnovatívabb egészségügyi eszközét: egy önfertőtlenítő kilincset, amely minden érintés után elpusztítja a kórokozók 99,9 százalékát. Találmánya nemcsak kórházakban, hanem szállodákban és más forgalmas intézményekben is csökkentheti a fertőzések terjedését.

Önfertőtlenítő kilincset talált fel egy jamaicai diák - illusztráció

Fotó: The Conversation

Az önfertőtlenítő kilincs története

Stewart mindössze 23 éves volt, amikor a jamaicai Műszaki Egyetem hallgatójaként kifejlesztette az ultraibolya fényt használó Xermosol kilincsmodellt. Az ötlet egy kórházi önkéntes munka során született, ahol közelről látta, milyen nehéz az ápolóknak megelőzni a fertőzések terjedését. A kilincs használat után automatikusan fertőtleníti magát, így folyamatos védelmet biztosít a páciensek és az egészségügyi dolgozók számára.

Innováció, ami túlmutat a határokon

A találmányt a Karib-térségben „életmentő megoldásnak” nevezték, és a régió tudományos fejlődésének szimbólumává vált. Bár nem helyettesíti a WHO által előírt kórházi takarítási protokollokat, az önfertőtlenítő kilincs hatékony kiegészítő eszköz lehet a fertőzéskontrollban. Stewart már szabadalmaztatta a terméket, és több nemzetközi díjat is nyert vele, köztük a Nemzetközösségi Egészségügyi Innovációs Díjat.