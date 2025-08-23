Hírlevél

szexualitás

Az egészségünket is javítja a tudatos önkielégítés

A maszturbálás fontos része lehet a testi és lelki jólétnek. A tudatos önkielégítés segít jobban megismerni saját testünket, csökkenti a stresszt és elősegíti a relaxációt.
Az önkielégítés nem csupán fizikai aktus – ennél sokkal többről van szó. Ez a gyakorlat lehetőséget ad arra, hogy elengedjük a bűntudatot és a társadalmi elvárásokat, és újra felfedezzük saját szexualitásunkat – írja az Advertiser. 

Egészségünket is javítja a tudatos önkielégítés 
Fotó: Unsplash

Bár talán nehéz bevallani, mindenki maszturbál. A téma azonban továbbra is tabunak számít, még baráti körben is, pedig a szakértők és a kutatások egyaránt kiemelik a önkielégítés számos előnyét: a testi és lelki egészség, a stresszoldás, valamint a szexuális elégedettség növelését. 

A nők esetében azonban sokszor még mindig ott van a háttérben a szégyenérzet, amikor a szexualitásról vagy az örömszerzésről van szó. Jessica Wade szexológus szerint a nyugati, patriarchális társadalmi berendezkedés sok nőnél szinte elválasztotta a testüket az élvezettől. 

Tudatos önkielégítés 

A tudatos önkielégítés során figyelmet kell fordítanunk arra, mi történik a testünkben és az elménkben. A szakértő szerint ez egyfajta „visszatérés önmagunkhoz”, és lehetőséget ad arra, hogy újra kapcsolatba lépjünk a saját érzékiségünkkel és szexualitásunkkal. 

A gyakorlat lényege, hogy lassítsunk, jelen legyünk a pillanatban, és ne csak a gyors orgazmusra koncentráljunk. A testi, mentális és érzelmi stimuláció mind része lehet a tudatos önkielégítésnek: legyen szó erotikus irodalom olvasásáról, önmasszázsról, testápolásról, táncról vagy éneklésről. 

 

