Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új csodafegyvert teszteltek az oroszok - elképesztő, amit tud

Bonnie Blue

Pikáns szexkurzust tartana az iskolásoknak a híres pornószínésznő

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy nő, aki botrányokból épített karriert, most az iskolák felé kacsingat. Az OnlyFans-modell Bonnie Blue szexuális felvilágosítást tartana tiniknek, a saját stílusában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bonnie BlueszexOnlyFans-modellorgia

Hírhedt botrányhősnőként és OnlyFans-modellként ismert Bonnie Blue úgy véli, ő lenne a tökéletes jelölt az iskolai szexuális felvilágosításra.

onlyfans-modell, bonnie blue
Az OnlyFans-modell Bonnie Blue tanít Forrás: képkivágás YouTube/Bonnie Blue

Az OnlyFans-modell felhág a katedrára

Bonnie Blue, az ismert és sokaknál népszerű OnlyFans-modell – aki nem egyszerűen átlépte a botrány küszöbét, hanem lerúgta, majd győzelmi orgiát járt a kultúra maradékának romjain. A Nottingham Forest meccseiről is kitiltották, és a közösségi médiában számos pletyka kering róla, köztük az is, hogy korábban férfi volt.

Most új fejezetet nyitna az egyetemes nevelés és oktatás történetében: szerinte a mai tinédzserek halálosan unják a szexuális felvilágosító órákat, és tanárokat. Amikor a tanár megpróbál felvilágosítást tartani, csak legyintenek, mert azt gondolják: 

Ugyan már, mit tudsz te erről? Nem vagy képben.

 Ezt inkább valaki olyantól kellene hallaniuk, aki tényleg releváns, akire az emberek figyelnek, különben az egész csak megy a kukába – vélekedett Bonnie Blue.

Imádnék iskolákba járni és szexről oktatni

– mondta egy beszélgetésben, majd hozzáteszi:

De amíg ennyi ‘éppen legális’ anyagot forgatok, talán még várnom kell... mondjuk tíz évet.

Erről a Daily Star számolt be.

Podcastokban nyíltan beszél arról, mennyire élvezi a tapasztalatlan fiatal férfiak „képzését”, mintha egy pikáns esti tanfolyam lenne, ahol a házi feladatot sosem halasztják el.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!