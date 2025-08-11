Pikáns szexkurzust tartana az iskolásoknak a híres pornószínésznő

Hírhedt botrányhősnőként és OnlyFans-modellként ismert Bonnie Blue úgy véli, ő lenne a tökéletes jelölt az iskolai szexuális felvilágosításra.

Az OnlyFans-modell Bonnie Blue tanít Forrás: képkivágás YouTube/Bonnie Blue

Az OnlyFans-modell felhág a katedrára

Bonnie Blue, az ismert és sokaknál népszerű OnlyFans-modell – aki nem egyszerűen átlépte a botrány küszöbét, hanem lerúgta, majd győzelmi orgiát járt a kultúra maradékának romjain. A Nottingham Forest meccseiről is kitiltották, és a közösségi médiában számos pletyka kering róla, köztük az is, hogy korábban férfi volt.

Most új fejezetet nyitna az egyetemes nevelés és oktatás történetében: szerinte a mai tinédzserek halálosan unják a szexuális felvilágosító órákat, és tanárokat. Amikor a tanár megpróbál felvilágosítást tartani, csak legyintenek, mert azt gondolják:

Ugyan már, mit tudsz te erről? Nem vagy képben.

Ezt inkább valaki olyantól kellene hallaniuk, aki tényleg releváns, akire az emberek figyelnek, különben az egész csak megy a kukába – vélekedett Bonnie Blue.

Imádnék iskolákba járni és szexről oktatni

– mondta egy beszélgetésben, majd hozzáteszi:

De amíg ennyi ‘éppen legális’ anyagot forgatok, talán még várnom kell... mondjuk tíz évet.

Erről a Daily Star számolt be.