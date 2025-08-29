A szűz OnlyFans-sztár több pénzt keres, mint a legtöbb nagy nevű színésznő

Talán senkinek sem meglepő, hogy a szexoldalakkal nagy pénzt lehet keresni, s az OnlyFans kiemelkedik ezek közül.

Aki jól csinálja, komoly pénzeket kereshet az OnlyFansen

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A 20 éves Sophie Rain tavaly júniusban csatlakozott az oldalhoz, és máris elképesztő, – állítása szerint – a 43 millió dolláros bevételt ért el – anélkül, hogy teljesen meztelenre vetkőzött volna.

Sophie azt állítja, még mindig szűz, és tartalma inkább visszafogott, nem illik a hagyományos „pornósztár” kategóriába – írja a Daily Mail.

A New York Post szerint Sophie az OnlyFans legjobban kereső 0,01 százalékába tartozik. Tehát cseppet sem átlagos, hogy valaki ennyi pénzt keressen ezen az oldalon. Amúgy a fiatal lány az éves bevételével olyan hollywoodi sztárokat is megelőz, mint Nicole Kidman (31 millió dollár) vagy Scarlett Johansson (21 millió dollár). Egy YouTube-interjúban arról beszélt, hogy majdnem többet keresett tavaly, mint a kosárlabdázó LeBron James.

Több OnlyFans-modellel él együtt

Sophie nehéz körülmények közül indult, testvére ösztönzésére kezdett OnlyFans-tartalmakat készíteni. Ma már házat és egy 450 ezer dolláros Porsché-t is birtokol, és egyedül támogatja családját. Egyik nyilatkozatában elmondta, hogy a família „nyugdíjba vonult” az ő bevételeinek köszönhetően. Sophie az úgynevezett „Bop House” egyik alapítója, egy Miami-i luxusingatlané, ahol több OnlyFans-modell él együtt, és ahol közösen osztják meg életük pillanatait – ez a hely a mai fiatalok Playboy Mansionje lett.

Sophie Rain mélyen vallásos, és hangsúlyozta, hogy az erkölcsök fontosak, még az ilyen iparágban is. Továbbra is kitart amellett, hogy szűz, és cáfolta a terhességi pletykákat is.