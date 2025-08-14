Egész nap orgazmusa van a fiatal nőnek – az orvosok sem tudják, miért

A Peking University Sixth Hospital szakemberei szerint a páciens már 14 éves kora óta tapasztalja a jelenséget, amely kezdetben „elektromos” érzéssel és medencei izom-összehúzódásokkal járt. Az állapot később annyira súlyossá vált, hogy a nő nem tudott iskolába vagy munkába járni, és társas kapcsolatait is elvesztette az orgazmusok miatt – írja a NY Post.

A PGAD miatt egy fiatal nő naponta többször él át orgazmust – az állapot az orvosok számára is rejtély

Orgazmusrohamok: ritka és aluldiagnosztizált betegség a háttérben

A vizsgálatok kizárták az epilepsziát és a szervi elváltozásokat. Az antipszichotikus gyógyszerek hatására a nő állapota javult, képes lett újra dolgozni és közösségi életet élni, de a kezelések abbahagyásakor a tünetek visszatértek.

A PGAD-t csak 2001-ben írták le először, és az esetek becslések szerint az amerikai nők 1 százalékát érinthetik, ám gyakran nem diagnosztizálják. Kiváltó okai között az idegi és keringési zavaroktól kezdve a dopaminszint egyensúlyának felborulásáig több tényező is szerepelhet. Végleges gyógymód egyelőre nem ismert.