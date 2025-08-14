Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump szerint Putyin kész megállapodni Ukrajnáról

orgazmus

Egész nap orgazmusa van a fiatal nőnek – az orvosok sem tudják, miért

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 20 éves kínai nő évek óta önkéntelen, többször ismétlődő orgazmusoktól szenved, amelyek minden előzetes szexuális inger nélkül jelentkeznek. Az orgazmus sorozatos megjelenését az orvosok egy PGAD nevű ritka betegséghez kötik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orgazmusvizsgálatorvosjelenség

A Peking University Sixth Hospital szakemberei szerint a páciens már 14 éves kora óta tapasztalja a jelenséget, amely kezdetben „elektromos” érzéssel és medencei izom-összehúzódásokkal járt. Az állapot később annyira súlyossá vált, hogy a nő nem tudott iskolába vagy munkába járni, és társas kapcsolatait is elvesztette az orgazmusok miatt – írja a NY Post.

A PGAD miatt egy fiatal nő naponta többször él át orgazmust – az állapot az orvosok számára is rejtély.
A PGAD miatt egy fiatal nő naponta többször él át orgazmust – az állapot az orvosok számára is rejtély
Fotó: Unsplash

Orgazmusrohamok: ritka és aluldiagnosztizált betegség a háttérben

A vizsgálatok kizárták az epilepsziát és a szervi elváltozásokat. Az antipszichotikus gyógyszerek hatására a nő állapota javult, képes lett újra dolgozni és közösségi életet élni, de a kezelések abbahagyásakor a tünetek visszatértek.

A PGAD-t csak 2001-ben írták le először, és az esetek becslések szerint az amerikai nők 1 százalékát érinthetik, ám gyakran nem diagnosztizálják. Kiváltó okai között az idegi és keringési zavaroktól kezdve a dopaminszint egyensúlyának felborulásáig több tényező is szerepelhet. Végleges gyógymód egyelőre nem ismert.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!