Ekkora rántott halat még biztosan nem látott! Egy egész családnak elég – fotó

Egy angliai vendéglő új szintre emelte a fish & chips élményt. Egy óriás halétel miatt zarándokolnak turisták a világ minden tájáról Kent megyébe. Az Archie’s Fish and Chips nevű étterem 1,6–2 kilogrammos sült tőkehalat kínál, ami akár négy embernek is elég – és nemcsak a gyomorra, hanem a pénztárcára is komoly kihívás.

Vágólapra másolva!

Az óriás halétel ára 65 angol font (több mint 30 ezer forint), és kizárólag előrendelésre készítik el. A különleges fogás mellé négy adag köret, sült krumpli, italok és kenyérszeletek is járnak – így nem csoda, hogy sokan születésnapra vagy különleges alkalmakra rendelik meg. Óriás halétel csábítja a vendégeket

Fotó: Unsplash A tulajdonos, a 43 éves Alex Povalyaev elmondta, hogy eredetileg egy baráti tréfának indult a hatalmas hal elkészítése, de annyira népszerű lett a TikTokon, hogy végül állandó menüelem lett belőle. A videójukat már közel 12 millióan látták, és a kihívás híre olyan országokba, helyekre is eljutott, mint Németország, Kalifornia vagy Peru. – Mindenki ledöbben, amikor meglátja az asztalon ezt a hatalmas halat – mesélte Alex. – Még sosem láttak ilyet, ezért különleges élményt jelent számukra. Az étterem hetente három-négy ilyen ételt készít, de nemcsak baráti társaságok, hanem vállalkozó kedvű egyéni vendégek is jelentkeznek, hogy egyedül próbálják megenni a többkilós tőkehalat. Akinek sikerül, ingyen kapja a menüt – bár eddig még senki nem járt sikerrel. A kihívás teljesítéséhez nemcsak jó étvágy, hanem eszköz is kell: a vendégek kenyérvágó kést és fogót kapnak, hogy könnyebben boldoguljanak a bő olajban sült halóriással. A legnagyobb nehézséget azonban nem a fogyasztás, hanem az elkészítés jelenti: a halat nem könnyű beszerezni ilyen méretben, és a sütése is sokkal nagyobb odafigyelést igényel, mint egy átlagos adag fish & chips. – Még a beszállítóink sem tudják, hogy pontosan milyen méretű hal kerül a dobozokba – mondta Alex nevetve. – De amikor találunk egy igazán nagy példányt, azonnal félretesszük. Az Archie’s Fish and Chips így mára nemcsak egy helyi különlegesség, hanem egy globális gasztrolátványosság is lett. A TikTok-videók és a kihívás miatt egyre többen érkeznek, hogy saját szemükkel (és gyomrukkal) tapasztalják meg a halóriást.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!