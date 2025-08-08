Rekordméretű cápa – fotón az óriás bestia

Ed Lovely, egy 46 éves amerikai horgász barátjával együtt akasztotta meg az óriási hosszúszárnyú rókacápát a connecticuti Stonington partjainál. Az óriáscápa hatalmas ellenállást tanúsított, a küzdelem több mint hat órán át tartott – éjszakába nyúlóan fárasztották a fenevadat, amely hosszabb volt, mint a hajójuk – írja a NY Post.

Egy több mint 5 méteres, 317 kilós óriáscápa lehet Connecticut új rekordere – a fogás az egész közösséget lenyűgözte

Óriáscápa: ilyen hatalmas példány még sosem akadt horogra a környéken

„Megdöbbentem, amikor megláttam a fejét kibukkanni a vízből” – mesélte Lovely, aki elmondása szerint ilyen hatalmas cápát még sosem látott élőben. A fogás után a két férfi szó szerint kifeküdt a hajó fedélzetére, és mint a gyerekek, a sötétben fekve nevettek a siker örömében.

700-pound shark caught off Connecticut coast may break state record: ‘Holy Mackerel’ https://t.co/XxmczZ4u0F pic.twitter.com/dmXnP4pRhY — New York Post (@nypost) August 8, 2025

A cápa akkora volt, hogy nem fért el a hajóban – kívülről kellett rögzíteni, és a partra érkezés után utánfutón szállították tovább. Lovely jelenleg az amerikai Óceáni és Légköri Hivatallal (NOAA) egyeztet, hogy a fogás hivatalosan is bekerülhessen Connecticut állam rekordjai közé.

A connecticuti Környezetvédelmi Hatóság szóvivője megerősítette: a zsákmány akár a tengeri trófeahal díjra is jogosult lehet. A hosszúszárnyú rókacápák egyébként akár 6 méteresre is megnőhetnek – a most kifogott példány mérete tehát nem mindennapi. A család az állat húsát feldarabolta, és megosztotta rokonokkal, barátokkal.