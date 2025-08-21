Örökbefogadott gyermekkel bővült a sztárcsalád

Millie Bobby Brown közösségi oldalán árulta el, hogy idén nyáron szülőkké váltak, miután örökbefogadással egy kisgyermeket üdvözölhettek otthonukban. A színésznő szerint most egy teljesen új, gyönyörű fejezet kezdődik az életükben, amelyben a magánélet és a családi harmónia kerül előtérbe - írja a DailyMail.

Millie Bobby Brown és férje örökbefogadott egy gyermeket. Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Örökbefogadott gyermekük új értelmet adott mindennek

A fiatal sztár és férje, Jake Bongiovi már régóta beszéltek a családalapításról. Millie elárulta, hogy gyermekkorától kezdve vágyott arra, hogy édesanya legyen, és számára nem a biológiai kötelék a legfontosabb, hanem az a szeretet, amellyel gyermekeiket nevelik. Ezért az örökbe fogadott kislány érkezése különösen megható és sorsfordító pillanat számukra.

Család és karrier kéz a kézben

Millie Bobby Brown hangsúlyozta, hogy bár fiatalon vált anyává, továbbra is szeretne színészként és producerként érvényesülni. Ugyanakkor a család mindig első helyen áll az életében. A pár már korábban elmondta, hogy nagycsaládot terveznek, és mind a saját, mind az örökbefogadott gyermekeket egyformán szeretnék felnevelni egy szeretetteljes otthonban.