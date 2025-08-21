Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Feltalálhatták a COVID-19 ellenszerét

Jake Bongiovi

Örökbefogadott gyermekkel bővült a sztárcsalád

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Stranger Things fiatal sztárja, Millie Bobby Brown és férje, Jake Bongiovi boldog bejelentést tettek. A pár ugyanis elárulta, hogy van egy örökbefogadott kislányuk, akit hatalmas szeretettel fogadtak be családjukba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jake BongiovisztárcsaládkislányMillie Bobby Brownszeretetörökbefogadás

Millie Bobby Brown közösségi oldalán árulta el, hogy idén nyáron szülőkké váltak, miután örökbefogadással egy kisgyermeket üdvözölhettek otthonukban. A színésznő szerint most egy teljesen új, gyönyörű fejezet kezdődik az életükben, amelyben a magánélet és a családi harmónia kerül előtérbe - írja a DailyMail.

örökbefogad
Millie Bobby Brown és férje örökbefogadott egy gyermeket. Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Örökbefogadott gyermekük új értelmet adott mindennek

A fiatal sztár és férje, Jake Bongiovi már régóta beszéltek a családalapításról. Millie elárulta, hogy gyermekkorától kezdve vágyott arra, hogy édesanya legyen, és számára nem a biológiai kötelék a legfontosabb, hanem az a szeretet, amellyel gyermekeiket nevelik. Ezért az örökbe fogadott kislány érkezése különösen megható és sorsfordító pillanat számukra.

Család és karrier kéz a kézben

Millie Bobby Brown hangsúlyozta, hogy bár fiatalon vált anyává, továbbra is szeretne színészként és producerként érvényesülni. Ugyanakkor a család mindig első helyen áll az életében. A pár már korábban elmondta, hogy nagycsaládot terveznek, és mind a saját, mind az örökbefogadott gyermekeket egyformán szeretnék felnevelni egy szeretetteljes otthonban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!