Örökbefogadott gyermekkel bővült a sztárcsalád

Millie Bobby Brown közösségi oldalán árulta el, hogy idén nyáron szülőkké váltak, miután örökbefogadással egy kisgyermeket üdvözölhettek otthonukban. A színésznő szerint most egy teljesen új, gyönyörű fejezet kezdődik az életükben, amelyben a magánélet és a családi harmónia kerül előtérbe - írja a DailyMail.
A fiatal sztár és férje, Jake Bongiovi már régóta beszéltek a családalapításról. Millie elárulta, hogy gyermekkorától kezdve vágyott arra, hogy édesanya legyen, és számára nem a biológiai kötelék a legfontosabb, hanem az a szeretet, amellyel gyermekeiket nevelik. Ezért az örökbe fogadott kislány érkezése különösen megható és sorsfordító pillanat számukra.
Millie Bobby Brown hangsúlyozta, hogy bár fiatalon vált anyává, továbbra is szeretne színészként és producerként érvényesülni. Ugyanakkor a család mindig első helyen áll az életében. A pár már korábban elmondta, hogy nagycsaládot terveznek, és mind a saját, mind az örökbefogadott gyermekeket egyformán szeretnék felnevelni egy szeretetteljes otthonban.