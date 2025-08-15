Őrtüzek gyúlnak augusztus 20-án Székelyföld-szerte, lángok az összetartozásért

Augusztus 20-án, Szent István napján ismét fellobbannak a hagyományos őrtüzek Székelyföld magaslataiban. Az őrtűz egyszerre jelképezi az államalapítás ünnepét, a magyarság történelmi gyökereit és a határokon átívelő összetartozást.

Őrtűz ég Erdélyben, a Csíkrákoshoz tartozó Bogát-hegyen Székelyföld autonómiájának napján, október 29-én. - Fotó: Veres Nándor / MTI

Sok helyen lesz őrtűz

Idén nemcsak Háromszék 24 településén, hanem Székelyföld más régióiban is kigyúlnak a fények. Csíkszéken többek között Csíkszeredában (a Mikó-vár parkolójában), Hargitafürdőn (Kossuth-szikla), Csíkkozmáson (Paphegy) és Gyimesfelsőlokon (Nyárfa-birtok) gyújtanak őrtüzet. Udvarhelyszéken Szentegyházán, Kápolnásfaluban (Homoródtető), Székelyvarságon (Boros-tető) és Farkaslakán (Gordon-tető) lobban fel a láng, de Parajd, Alsóboldogfalva és Betfalva is csatlakozik a kezdeményezéshez.

A Székelyhon részletes összeállítást közölt azokról a településekről, ahol a lángok felgyúlnak.

Marosszéken Nyárádkarácsony községében, a csibai messzelátónál gyűlnek össze a helyiek és a látogatók, míg más székely vidékeken – például Vargyason, Zabolán vagy a kézdiszéki Perkőn – szintén égnek majd a tűzrakások. A helyszíneket tudatosan hegytetőkre, dombokra vagy jelképes pontokra választják, hogy a láng messzire világítson, és minél több szem láthassa.

Az őrtűzgyújtás hagyománya egyszerre idézi a múltat – amikor a tüzek hírt vittek és figyelmeztettek – és szolgálja a jelen üzenetét: a közösség él, a kultúra él, és a magyarság kapcsolatai túlélnek minden határt. A 21 órakor egyszerre fellobbanó fények látványa nemcsak esztétikai élmény, hanem közös lelki pillanat is, amely a résztvevőkben megerősíti az összetartozás érzését.

Aki augusztus 20-án Székelyföldön jár, akár egy hegytetőről, akár a falusi tűzrakások mellől, nemcsak ünnepi fényeket, hanem élő hagyományt láthat – olyat, amely évről évre tovább viszi a lángot.