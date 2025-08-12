Újabb dél-koreai őrület hódította meg a világot

A HUNTR/X „Golden” című dala megállíthatatlanul tör előre, miután az első héten a Billboard Hot 100-as listájának élén végzett - írja a Billboard. Az újabb őrület a Netflix nagy sikerű KPop Demon Hunters című animációs film zenéjéből származik.

Itt az újabb őrület

A sláger hetedik hete vezeti a Billboard Soundtracks listáját és ezzel már a kilencedik koreai popdal lett, amely meghódította a Hot 100-as listát. A nagysikerű HUNTR/X énekesei, név szerint: EJAE és REI AMI Szöulból; Nuna pedig New Jersey-ből származik. 24 év után ők az első női banda akik a lista élére álltak, ami hatalmas teljesítmény.

A Hot 100 az összes műfajt magában foglalja és egy népszerűségi listát állít fel az eladási adatok alapján.

A Luminate, a Billboard listák független adatszolgáltatója, mindig alaposan felülvizsgálja a heti listarangsorok összeállításához felhasznált adatokat. A Billboarddal együttműködve a gyanúsnak vagy ellenőrizhetetlennek ítélt adatsorokat a meghatározott kritériumok alapján eltávolítják, mielőtt a végső slágerlistás számítások elkészülnének és közzétételre kerülnének.