Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új csodafegyvert teszteltek az oroszok - elképesztő, amit tud

challenge

Kipróbálta az új TikTok-trendet, eltörte a gerincét

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nicky Minaj 2013-as High School videóklipjében egy elég hajmeresztő póz is szerepel, amit most nagyon sok influenszer felkapott és megpróbálja leutánozni. Sajnos az új őrületnek meg is van az első áldozata, egy orosz nő személyében, aki a mutatvány során gerinctörést szenvedett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
challengeMariana BarutkinaőrületbalesetHigh School

Mariana Barutkina éppen az úgynevezett „stiletto challenge” nevű új őrületet próbálta ki, amikor minden rosszul sült el. Egy Nicki Minaj videoklip ihlette az új internetes trendet, amely gerinctörést okozott egy orosz influenszernek. Első pillantásra hihetetlenül veszélyesnek tűnik és az is. Sajnos azonban ez nem akadályozza az embereket abban, hogy kipróbálják a szinte lehetetlen pózt. 

őrület
Maga Nicky Minaj is megszólalt az új őrület kapcsán. Forrás: Instagram

 

Mi ez az új őrület? 

Az énekesnő 2013-as „High School” videoklipjében látható az őrületet megihlető póz, amit nagyon sokan elkezdtek utánozni. Az emberek tűsarkúban próbálnak egyensúlyozni különféle tárgyakon, többek között súlyzón, székeken és még konyhai eszközökön is. Minaj maga is megpróbálta újraalkotni ikonikus mozdulatát egy kedden közzétett videóban. Az orosz anya úgy próbálta meg teljesíteni a kihívást, hogy egy lábason és egy tápszeres üvegen egyensúlyozott. Barutkina tűsarkút viselt, és mindössze nyolc héttel a szülés után úgy döntött, hogy szerencsét próbál. 

A 32 éves nő ezután pánikba esve lecsúszott az üvegről, és hátraesett, több mint 1300 követője előtt. Sajnos sérülései miatt kórházba került, és gerinctörést szenvedett. Barutkina egy későbbi bejegyzésben elmondta, hogy a körülményekhez képest jól van. A témával kapcsolatos további cikkünk itt olvasható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!