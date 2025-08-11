Kipróbálta az új TikTok-trendet, eltörte a gerincét

Mariana Barutkina éppen az úgynevezett „stiletto challenge” nevű új őrületet próbálta ki, amikor minden rosszul sült el. Egy Nicki Minaj videoklip ihlette az új internetes trendet, amely gerinctörést okozott egy orosz influenszernek. Első pillantásra hihetetlenül veszélyesnek tűnik és az is. Sajnos azonban ez nem akadályozza az embereket abban, hogy kipróbálják a szinte lehetetlen pózt.

Maga Nicky Minaj is megszólalt az új őrület kapcsán. Forrás: Instagram

Mi ez az új őrület?

Az énekesnő 2013-as „High School” videoklipjében látható az őrületet megihlető póz, amit nagyon sokan elkezdtek utánozni. Az emberek tűsarkúban próbálnak egyensúlyozni különféle tárgyakon, többek között súlyzón, székeken és még konyhai eszközökön is. Minaj maga is megpróbálta újraalkotni ikonikus mozdulatát egy kedden közzétett videóban. Az orosz anya úgy próbálta meg teljesíteni a kihívást, hogy egy lábason és egy tápszeres üvegen egyensúlyozott. Barutkina tűsarkút viselt, és mindössze nyolc héttel a szülés után úgy döntött, hogy szerencsét próbál.

A 32 éves nő ezután pánikba esve lecsúszott az üvegről, és hátraesett, több mint 1300 követője előtt. Sajnos sérülései miatt kórházba került, és gerinctörést szenvedett. Barutkina egy későbbi bejegyzésben elmondta, hogy a körülményekhez képest jól van. A témával kapcsolatos további cikkünk itt olvasható.