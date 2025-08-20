Ez tényleg megtörtént? Őrült reklám sokkolja a netet!

Hírlevél

Egy száguldó autó, egy hatalmas kamion és egy motoros ugrás az autópálya felett – ebből áll az a videó, amelyről mindenki beszél. Az őrült reklám a Red Bull németországi csapatától érkezett, és garantáltan felpörgeti a nézőket. A határfeszegetés ezúttal is a cég védjegye lett.
Egy új, őrült reklám érkezett Németországból, ahol a Red Bull videója ismét bizonyította, hogy a márka majdnem mindenre képes a látvány és a reklám kedvéért.

Őrült reklám az autópályán

Valaki megőrült, vagy nagyon is tudja, hogyan kell a fizika törvényeit a show kedvéért kiforgatni. A német Red Bull legújabb videója olyan jeleneteket vonultat fel, amelyek első látásra hihetetlennek tűnnek.

A reklám Németország legendás autópályáin játszódik. Egy sofőr gyanúsan autókázik, kezében nem egy bajor sör, hanem egy energiaital díszeleg, rajta a Red Bull logóval. Hirtelen a szembejövő sávban feltűnik egy hatalmas kamion, ugyanennek a vállalatcsaládnak a címerét viselve. 

A következő pillanatban az egész világ szó szerint a feje tetejére áll.

A csúcspontban egy motoros ugrik át az autópálya felett. A jelenet célja egyértelmű: bizonyítani a legendás reklámszlogent, miszerint a Red Bull szárnyakat ad. Bár a szereplő nem repült el, a látvány és a mutatvány így is őrült és emlékezetes maradt.

