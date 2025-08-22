Ez az orvos a halálközeli élmény során látta a poklot

Dr. Rajiv Parti a Bakersfield Heart Hospital főaneszteziológus orvosa félelmetes és gyönyörű dolgokat osztott meg arról, mit látott, miközben „halottként” feküdt a műtőasztalon.

Az indiai orvosnak pokoli látomása volt

A 68 éves indiai doktor korábban elutasította a betegek halálközeli élményeiről szóló beszámolóit, ám a nézetei teljesen megváltoztak, miután ő maga is „átnézett” a túlvilágra.

Az eset amúgy nem most, hanem még 2008-ban, 51 éves korában történt – írja a Daily Star.

Egy orvos pokoli látomásai

A dokinak a prosztatarákműtét utáni komplikációk következtében leállt a szíve. Ekkor „nézett körül” odaát. Mint elmelmesélte, egy sötét, kietlen, pokoli világ tárult a szeme elé, amely tele volt szenvedő lelkekkel, fájdalommal és rettegéssel. Az élmény annyira valóságos és megrázó volt számára, hogy mély hatással volt az egész későbbi életére. Az orvos a pokoli látomásban olyan lényeket és helyzeteket érzékelt, amelyek a vallási és mitológiai elképzelésekkel is összecsengenek: lángoló tüzek, sikoltozó lelkek, és egyfajta örök kárhozat képe jelent meg előtte. Ez az élmény erősen megváltoztatta a világképét és az élethez való hozzáállását.

Egyes kutatók szerint ezek az élmények az agy oxigénhiányos állapotával, idegi folyamatokkal vagy pszichológiai reakciókkal magyarázhatók, míg mások szerint valódi túlvilági látomásokról van szó. Mindenesetre az indiai doktor története jó példája annak, hogy a halálközeli élmények nemcsak a békét és szeretetet, hanem a félelmet és rettegést is képesek kiváltani – és mindkettő mélyen megváltoztathatja az ember életét.