Közeleg a végzetes összecsapás, elveszettnek hitt esőerdei törzs bukkant fel ismét

Veszélybe kerülhetnek a Mashco Piro emberek, akik a világ kevés megmaradt, eredeti életformájukat őrző közösségének tagjai. Az ilyen őslakos törzsek főként Dél-Amerikában élnek, valamint Ázsiában az Andamán-szigeteken, és elutasítják a külvilággal való érintkezést. A Mashco Piro közösség az őslakos csoportokkal foglalkozó Survival International szerint most azért kerülhet veszélybe, mert egy fakitermelő vállalat által épített hídon át a külvilágból érkezők sokkal könnyebben eljuthatnak területükre. Ez megnöveli annak esélyét, hogy komoly, akár tragédiával végződő konfliktusok legyenek a törzs tagjai és a külvilág között, valamint az őslakos törzset kiteszi olyan betegségek jelentette veszélynek, melyekre immunrendszerük nincs felkészülve.

Újra látták a perui Mascho Piro őslakos közösség tagjait, és ez aggasztó (illuszráció)

Forrás: Unsplash

A világ legnagyobb őslakos közösségei közé tartozik a Mashco Piro

A Mashco Piro a világ legnagyobb lélekszámú, angol elnevezéssel „uncontacted” csoportjai közé tartozik, a közösség létszámát 2024-ben 750 főre becsülték. Ebbe a körbe azokat az őslakos törzseket sorolják, melyek

kultúrájuk és

életmódjuk védelme érdekében

rendszeres vagy tervezett interakciót nem létesítenek a külső társadalommal, azaz teljesen elzárkóznak a modern világtól.

Vannak olyan csoportok, melyek már őrzik eredeti életformájukat, de rendszeres időközönként kapcsolatba kerülnek a külvilággal, például modern orvosi segítséget kérnek. Az uncontacted körbe tartozó közösségek nem ilyenek, bár tudomásuk van a külső környezetről, de nem kívánnak abba integrálódni.

A Survival International tavalyi fotója a közösségről, amikor egy fakitermelési helyszín közelében bukkantak fel:

Ezekkel a közösségekkel szigorúan tilos a külvilágból érkezők kapcsolatfelvétele, mert már egy egyszerű megfázás is halálos lehet a csoport egésze számára, mivel hiányzik az immunitás a modern ember számára komoly veszélyt már nem jelentő betegségekkel szemben is.

A The Guardian beszámolója szerint Enrique Añez, a közeli Jine közösség, egy másik őslakos csoport elöljárója azt mondjta, hogy Mashco Piro tagjait látták Nueva Oceania Jine falujában, miután a Tahuamanu-folyón megépült a híd.