Közeleg a végzetes összecsapás, elveszettnek hitt esőerdei törzs bukkant fel ismét

Veszélybe kerülhetnek a Mashco Piro emberek, akik a világ kevés megmaradt, eredeti életformájukat őrző közösségének tagjai. Az ilyen őslakos törzsek főként Dél-Amerikában élnek, valamint Ázsiában az Andamán-szigeteken, és elutasítják a külvilággal való érintkezést. A Mashco Piro közösség az őslakos csoportokkal foglalkozó Survival International szerint most azért kerülhet veszélybe, mert egy fakitermelő vállalat által épített hídon át a külvilágból érkezők sokkal könnyebben eljuthatnak területükre. Ez megnöveli annak esélyét, hogy komoly, akár tragédiával végződő konfliktusok legyenek a törzs tagjai és a külvilág között, valamint az őslakos törzset kiteszi olyan betegségek jelentette veszélynek, melyekre immunrendszerük nincs felkészülve.
A Mashco Piro a világ legnagyobb lélekszámú, angol elnevezéssel „uncontacted” csoportjai közé tartozik, a közösség létszámát 2024-ben 750 főre becsülték. Ebbe a körbe azokat az őslakos törzseket sorolják, melyek
rendszeres vagy tervezett interakciót nem létesítenek a külső társadalommal, azaz teljesen elzárkóznak a modern világtól.
Vannak olyan csoportok, melyek már őrzik eredeti életformájukat, de rendszeres időközönként kapcsolatba kerülnek a külvilággal, például modern orvosi segítséget kérnek. Az uncontacted körbe tartozó közösségek nem ilyenek, bár tudomásuk van a külső környezetről, de nem kívánnak abba integrálódni.
A Survival International tavalyi fotója a közösségről, amikor egy fakitermelési helyszín közelében bukkantak fel:
Ezekkel a közösségekkel szigorúan tilos a külvilágból érkezők kapcsolatfelvétele, mert már egy egyszerű megfázás is halálos lehet a csoport egésze számára, mivel hiányzik az immunitás a modern ember számára komoly veszélyt már nem jelentő betegségekkel szemben is.
A The Guardian beszámolója szerint Enrique Añez, a közeli Jine közösség, egy másik őslakos csoport elöljárója azt mondjta, hogy Mashco Piro tagjait látták Nueva Oceania Jine falujában, miután a Tahuamanu-folyón megépült a híd.
„Ez nagyon aggasztó. Veszélyben vannak” – fogalmazott Añez, aki szerint az őslakos közösség tagjai a fakitermelés kiterjesztése miatt jelentek meg falujuknál, és minden bizonnyal nagyon nyugtalanok.
Añez elmondta, hogy a fakitermelő vállalat nehézgépei ösvényeket vágtak a dzsungelen át, átkelőket létesítettek a folyókon, melyekkel lényegeben elérték a Mashco Piro közösség területét. Falujuk a területre vezető úton fekszik, így azon kevés helyszínek egyike, ahol a Mashco Piro közösség tagjait alkalmanként észlelni szokták.
Az alábbi, X-en közzétett videóban a helyi jine ember beszél a híd megépítéséről:
A Survival International tavaly már közzétett fotókat az őslakos törzs tagjairól, azokon több tucat Mashco Piro ember látható aktív fakitermelési területek közelében. A szervezet szerint az, hogy az őslakos törzs kapcsolatot létesítsen a külvilággal, nagyon komoly konfliktusokat is magával hozhat a számukra veszélyes betegségek mellett – olyan kockázatokat, amelyek korábban már más elszigetelt csoportokat kipusztítottak az Amazonas térségében.
Tavaly két favágó halt meg íjjal és nyíllal elkövetett támadásokban, miután beléptek Mashco Piro területére.
„Pontosan egy évvel e találkozások és az azok révén történt halálesetek után semmi sem változott a földvédelem terén, és a jinek most arról számolnak be, hogy mind a Mashco Pirót, mind a favágókat pontosan ugyanazon a helyen, szinte ugyanabban az időben látták” – mondta Teresa Mayo, a Survival International kutatója. „Az összecsapás küszöbön állhat.”
A törzs nagyjából egy évvel korábban hasonló okokból már felbukkant egy, korábban általuk nem használt őserdei helyszínen, erről az alkalomról az Origo is beszámolt.
A kormány korábban nyolc rezervátumot hozott létre az elszigetelten élő őslakosok számára, melyekkel többek között a Mashco Piro embereket is védeni akarják. További öt rezervátum terület kijelölése folyamatban van. Az elzárt területek határaira ellenőrzőpontokat telepítettek, és 59 főnyi őrséget állomásoztatnak a területek határain, melynek tagjainak az a dolga, hogy távol tartsák a külvilágból érkezőket a védett területekről. Az adatok szerint idén 440 járőrözést végeztek a kirendelt őrök, a kormány pedig 2025-ben az előző évinek a dupláját költi az elszigetelt közösségek védelmére.