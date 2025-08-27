Lángokban a moszkvai tévétorony, több százan rekedtek bent, köztük gyerekek is – sokkoló képek

A torony éttermében aznap este mintegy 300 vendég, köztük gyerekek tartózkodtak. A személyzet higgadtan reagált: a gyerekeknek lufikat adtak, majd a helyettes vezető, Garri Poljakov irányításával mindenkit biztonságban levezettek. A mentéshez még működő lifteket is bevetettek.

A tűz azonban egyre terjedt. Néhány órával később három lift lezuhant, benne a tűzoltóság egyik vezető tisztje, Vlagyimir Arsjukov, a szerelő Alekszandr Sipilin és a liftkezelő Szvetlana Loszeva. Utóbbi három nappal korábban ment férjhez, és eredetileg nem is lett volna szolgálatban.

A helyszínen helikopterrel is próbálták oltani a lángokat, de sokáig eredménytelenül. A környékbeliek attól tartottak, hogy a torony összeomlik. Bár több televíziós csatorna sugárzása megszűnt, végül a szerkezet állva maradt, a lángokat sikerült elfojtani.