Moszkva

Lángokban a moszkvai tévétorony, több százan rekedtek bent, köztük gyerekek is – sokkoló képek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Pontosan 25 évvel ezelőtt, 2000. augusztus 27-én tűz ütött ki a moszkvai Osztankinói tévétoronyban, amely akkoriban a világ egyik legmagasabb építményének számított. A 460 méteres magasságban rövidzárlat okozta a lángokat, amelyeket órákig nem sikerült megfékezni.
Moszkvatűztoronytragédia

A torony éttermében aznap este mintegy 300 vendég, köztük gyerekek tartózkodtak. A személyzet higgadtan reagált: a gyerekeknek lufikat adtak, majd a helyettes vezető, Garri Poljakov irányításával mindenkit biztonságban levezettek. A mentéshez még működő lifteket is bevetettek.

A tűz azonban egyre terjedt. Néhány órával később három lift lezuhant, benne a tűzoltóság egyik vezető tisztje, Vlagyimir Arsjukov, a szerelő Alekszandr Sipilin és a liftkezelő Szvetlana Loszeva. Utóbbi három nappal korábban ment férjhez, és eredetileg nem is lett volna szolgálatban.

A helyszínen helikopterrel is próbálták oltani a lángokat, de sokáig eredménytelenül. A környékbeliek attól tartottak, hogy a torony összeomlik. Bár több televíziós csatorna sugárzása megszűnt, végül a szerkezet állva maradt, a lángokat sikerült elfojtani.

Baleset az Osztankinói tévétoronyban
1/7
A tűz során négyen haltak meg

A tragédia árnyékában fosztogatásra is sor került: az étteremből drága italok és szuvenírek tűntek el, amelyeket soha nem találtak meg. Maga az étterem csak 16 évvel később nyitotta meg újra kapuit - idézte fel az eseményeket a gazeta.ru.

 

