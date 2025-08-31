Övsömör elleni védőoltással csökkenthető a szívroham kockázata?

A magyarban övsömörként ismert gyakori betegség, világszerte több millió embert érint, fájdalmas kiütéseket okoz és súlyos problémákhoz vezethet, mint például süketség, tartós fájdalom és vakság. Idősebb korosztályokban nagyobb a valószínűsége, hogy súlyos problémákat okoz − derül ki a Guardian cikkéből egy új felfedezés kapcsán, amelyet az övsömör elleni vakcina mellett szól.

Az övsömör elleni védőoltás jótékony hatású, a vizsgálati eredmények biztatóak, akár ötödével csökkenti az infartkus és a stroke kockázatát

Fotó: Shutterstock/Inside Creative House

A legtöbb országban általában csak időseknek vagy immunszuppresszált felnőtteknek ajánlják a vakcinát, de a tanulmány eredményei arra utalnak, hogy már 18 éves felnőtteknél is lehet kardiovaszkuláris védő hatása.

A világ első globális szisztematikus áttekintése és metaanalízise eredményei szerint a vakcina szignifikánsan csökkenti a kardiovaszkuláris események kockázatát.

A herpes zoster (magyarukl övsömör) elleni oltás tizennyolc százalékkal csökkentette a stroke vagy a szívroham kockázatát a 18 év feletti felnőtteknél. A 50 év feletti felnőtteknél 16 százalékkal csökkent a kardiovaszkuláris események kockázata.

A cikk emlékeztet az övsömör elleni oltást általában csak egyszer kell beadni, és jellemzően két alkalommal, néhány hónapos különbséggel.

Összesen 19 tanulmányt vettek figyelembe a felülvizsgálat során, amivel igazolni kívánták a hatékonyságot. Nyolc megfigyeléses tanulmány és egy randomizált kontrollált vizsgálat felelt meg a bevonási kritériumoknak a vakcina kardiovaszkuláris eseményekre gyakorolt hatásának vizsgálata tekintetében.

Az oltást egyre inkább hatékony intézkedésnek tekintik nemcsak bizonyos fertőzések ellen, hanem a kardiovaszkuláris betegségek vagy események megelőzésében is.

Filippo Crea professzor, a Római Katolikus Egyetem kardiológiai professzora, aki nem vett részt a tanulmányban, így nyilatkozott: „Ezek az eredmények alátámasztják a egyre több bizonyítékot, amely arra utal, hogy az oltások csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.”

Bryan Williams professzor, a British Heart Foundation tudományos és orvosi igazgatója, aki szintén nem vett részt a kutatásban, üdvözölte az eredményeket, de további kutatásokra van szükség.