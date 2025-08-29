Saját hadseregét gyalázta, nagybácsinak hívta ellenségét az elnök, majd szánalmasan lebukott

Kritikusai azzal vádolták a kormányfőt, hogy a kambodzsai fél érdekeit helyezte Thaiföld fölé, különösen annak fényében, hogy a két ország között ekkor már egyre feszültebb volt a helyzet a közös határ mentén.

A néhány héttel később kirobbanó ötnapos határháborúban több tucat ember vesztette életét, százezrek menekültek el otthonaikból.

A bíróság hat a három arányban szavazott a menesztés mellett, indoklásuk szerint Paetongtarn „etikai normákat sértett” és olyan személyes kapcsolatot ápolt, amely „Kambodzsa érdekeihez igazodott”. A döntés nyomán a közvéleményben kételyek merültek fel, hogy vajon a miniszterelnök valóban Thaiföld érdekeit képviselte-e. Paetongtarn ugyan elismerte a határozatot, de kitartott amellett, hogy célja a béke megteremtése és az emberéletek megóvása volt.

A 39 éves politikus mindössze három éve csatlakozott a Pheu Thai párthoz, és elődje, Srettha Thavisin menesztése után került hatalomra. Az ő bukásával immár ötödik alkalommal mozdított el alkotmányos úton egy thai kormányfőt a bíróság 2008 óta. A Shinawatra család számára ez különösen érzékeny veszteség: Paetongtarn édesapját, Thaksint 2006-ban katonai puccs buktatta meg, míg nagynénjét, Yingluckot 2014-ben szintén az alkotmánybíróság mozdította el hivatalából.

Alig órákkal Paetongtarn menesztése után a korábbi koalíciós partner, a konzervatív Bhumjaithai párt közölte, hogy elegendő támogatást szerzett egy új kormány felállításához. A párt vezetője, Anutin Charnvirakul vette át a kezdeményezést, és elsőként a kambodzsai határvita rendezését, majd a parlament négy hónapon belüli feloszlatását ígérte.

A Shinawatra név így újabb mélyütést szenvedett, és kérdésessé vált, hogy a család képes lesz-e továbbra is olyan erőteljesen befolyásolni Thaiföld politikáját, mint az elmúlt évtizedekben – írta a Reuters.