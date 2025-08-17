Pakisztánban több mint 200 ember tűnt el az árvíz során

Az elmúlt napokban több mint 300 halálos áldozatot regisztráltak Pakisztánban és az ország által ellenőrzött Kashmirban, főként a hegyvidéki Khyber Pakhtunkhwa tartományban.

A pakisztáni hadsereget is bevetették a mentésbe

Fotó: ABDUL MAJEED / AFP

Jelenleg több mint 200 ember keresnek.

Jehangir Khan, a Buner körzet helyettes bizottságának szóvivője a BBC-nek elmondta, hogy nyolc azonosítatlan holttestet temettek el, mert nem voltak élő családtagok, akik igényelhették volna azokat. Az utak súlyos károsodása miatt sok hozzátartozó nem tudja elérni vagy átvenni eltűnt rokonai holttestét.

Lecsapott a monszun Pakisztánra

A helyi mentőszolgálat szerint 10-12 falu részben eltemetve maradt, és Shangla körzetből is több tucat eltűnt személyről érkeztek jelentések. A kormány előrejelzései szerint az erős esőzések augusztus 21-ig folytatódnak, és több területet katasztrófaövezetként nyilvánítottak. Az idén június óta Pakisztánban legalább 650 ember halt meg a monszunok következtében. Júliusban Punjab tartományban 73%-kal több eső esett, mint az előző év azonos időszakában, ami rekordot jelent és jelentősen megnövelte a kockázatot.

A tudósok szerint az éghajlatváltozás miatt a monszunesők egyre hevesebbek, és a gleccserek olvadása tovább destabilizálja a hegyvidéki területeket, elősegítve a földcsuszamlásokat és áradásokat.