Rendkívüli

Letartóztatták az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfit

Pamela Anderson

Pamela Anderson kendőzetlenül vallott a szerelmi életéről

A hollywoodi színésznő nyíltan beszélt a személyes életéről, beleértve azt is, hogy majdnem három évtized alatt hatszor ment férjhez. Pamela Anderson így látja a szerelmet és a családot.
Pamela AndersonCsupasz pisztolyszerelemszínésznő

Pamela Anderson, az 1990-es évek ikonikus színésznője és modellje volt, s most először nyíltan mesélt arról, mi állt a sok házassága mögött.

Former Baywatch Babe Pamela Anderson glams up again for the big screen — as the love interest in a reboot of the zany Naked Gun comedy films. She stars opposite tough guy actor Liam Neeson who plays the son of bungling detective Frank Drebin originally played by the late , white-haired Leslie Nielsen. Anderson, 57, is a sultry nightclub singer and features in a saucy scene for the first full trailer. Neeson, 72, who plays Frank Drebin Junior, is seen through a thermal imaging camera apparently being given oral sex by Anderson’s character. But actually she is cleaning his oven with a scrubbing brush. A spokesperson for maker Paramount Pictures said: “Only one man has the particular set of skills... to lead Police Squad and save the world! “Lt. Frank Drebin Jr follows in his father's footsteps in The Naked Gun.” The film is due out in cinemas on August 1. The original 1988 movie spawned two sequels and was inspired by a brief TV series from 1982 with Nielsen as Drebin called Police Squad
Pamela Anderson az új Csupasz pisztoly című film főszereplője
Fotó: JLPPA / Bestimage / 00711537

Egy friss interjúban Anderson elárulta, hogy a házasságai, amelyből hat volt, nem csupán a szerelemről szóltak – sokkal inkább a család és a gyerekei biztonságának megteremtéséről.

„A gyerekeimnek azt akartam megmutatni, milyen egy egészséges párkapcsolat. Nem akartam, hogy bántalmazást lássanak, és hogy azt gondolják, ez normális” – mondta a The Naked Gun, vagyis az új Csupasz pisztoly című film főszereplője. Bár a média gyakran azzal bélyegzi meg, hogy „szerencsétlen a szerelemben”, Pamela egyáltalán nem így látja: „Nem engedhetem meg, hogy ez megtörténjen. Meg kell védenem a családomat és példát kell mutatnom” – nyilatkozta.

Pamela Anderson Love Story-ja

Az 58 éves kanadai színésznő története azonban messze túlmutat a botrányokon és a címlapsztorikon – írja a Daily Star. A Netflix legújabb dokumentumfilmjében, a Pamela, A Love Story-ban mélyebb betekintést ad életébe, mesélve a hírnév árnyoldalairól, személyes küzdelmeiről és arról, hogyan tanult meg újra bízni a szerelemben. Az ismert színésznő ezzel az őszinte vallomással ismét közelebb hozta magát rajongóihoz, és megmutatta, hogy a boldogság nem mindig könnyű út, de érdemes küzdeni érte.

 

 

