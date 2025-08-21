Pamela Anderson kendőzetlenül vallott a szerelmi életéről

Pamela Anderson, az 1990-es évek ikonikus színésznője és modellje volt, s most először nyíltan mesélt arról, mi állt a sok házassága mögött.

Pamela Anderson az új Csupasz pisztoly című film főszereplője

Fotó: JLPPA / Bestimage / 00711537

Egy friss interjúban Anderson elárulta, hogy a házasságai, amelyből hat volt, nem csupán a szerelemről szóltak – sokkal inkább a család és a gyerekei biztonságának megteremtéséről.

„A gyerekeimnek azt akartam megmutatni, milyen egy egészséges párkapcsolat. Nem akartam, hogy bántalmazást lássanak, és hogy azt gondolják, ez normális” – mondta a The Naked Gun, vagyis az új Csupasz pisztoly című film főszereplője. Bár a média gyakran azzal bélyegzi meg, hogy „szerencsétlen a szerelemben”, Pamela egyáltalán nem így látja: „Nem engedhetem meg, hogy ez megtörténjen. Meg kell védenem a családomat és példát kell mutatnom” – nyilatkozta.

Pamela Anderson Love Story-ja

Az 58 éves kanadai színésznő története azonban messze túlmutat a botrányokon és a címlapsztorikon – írja a Daily Star. A Netflix legújabb dokumentumfilmjében, a Pamela, A Love Story-ban mélyebb betekintést ad életébe, mesélve a hírnév árnyoldalairól, személyes küzdelmeiről és arról, hogyan tanult meg újra bízni a szerelemben. Az ismert színésznő ezzel az őszinte vallomással ismét közelebb hozta magát rajongóihoz, és megmutatta, hogy a boldogság nem mindig könnyű út, de érdemes küzdeni érte.