Pánik tűzesetnél? Ezzel életeket menthet!

Frank Hachemer, a Német Tűzoltószövetség alelnöke szerint kétféle tűzcsap létezik: föld feletti, amely jól látható, és föld alatti, amelyet egy fémfedél takar. A tábla pontosan jelzi, hol található a csatlakozás, akár méterre lebontva. Például: három métert jobbra, majd 7,5 métert előre kell haladni. A felső nagy szám pedig a vízcső átmérőjét mutatja milliméterben, ami az oltáshoz szükséges vízmennyiséget jelzi.

A tűzcsapot jelző tábla életeket menthet. Fotó: vedelemplaza.hu

Miért fontosak a tűzcsapokat jelző táblák?

Bár hétköznap nem tulajdonítunk neki jelentőséget, tűzesetnél a gyors vízhozzáférés az elsődleges szempont. Ha a tűzoltók percekkel előbb találnak rá a tűzcsapra, az megmentheti az épületet, és benne az embereket is. Legközelebb tehát, ha egy piros keretes táblát látsz a falon, jusson eszedbe: ez a jel a biztonságod kulcsa lehet - írja a My home book.