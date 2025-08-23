Hírlevél

papagáj

Hihetetlen történet! Egy papagáj vezette a rendőrséget nyomra, de nem is akárhogyan!

Egy beszélő madár kulcsszerepet játszott egy angliai drogbandát feltáró nyomozásban. Mangó, a papagáj segítségével a rendőrség olyan bizonyítékokhoz jutott, amelyek hozzájárultak a banda tagjainak bírósági felelősségre vonásához.
Blackpoolban egy igazán szokatlan nyomozási módszer vezetett egy drogbanda leleplezéséhez: a kulcs egy papagáj volt. A madarat megtanították kimondani a drogkereskedők szlengjét, például a „kettő 25-ért” kifejezést, hogy a dílerek tájékoztassák a leendő vásárlókat az árakról. 

papagáj
Papagáj vezette a rendőrséget a drogbandához
Fotó: Zdeněk Macháčeket  / Unsplash

Papagáj segített leleplezni az angol drogbandát

A Vice információi szerint a papagáj Shannon Hiltoné volt, Adam Garnett barátnőjéé, aki egy börtöncellából irányított egy drogbirodalmat 2023 és 2024 között. Amikor a rendőrség razziát tartott Garnett cellájában, telefonokat, Wi-Fi routereket és Mangóról készült felvételeket találtak, amint drogpénzkötegekkel játszik.

A bíróságon Garnett 19 és fél évre, Hilton pedig 12 évre ítéltetett, míg a többi tag 5–10 év közötti büntetést kapott. 

 

