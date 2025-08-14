Rekordméretű parkolási bírságot gyűjtött egy férfi – jutalmat is kapott

A parkolási bírság rendszeres figyelmen kívül hagyása miatt letartóztatás és kényszerfogvatartáshoz lett a jutalma egy német férfinak.

Parkolási bírság nem fizetése miatt ítélték el a német férfit (illusztráció) Forrás: Unsplash

Parkolási bírság fizetés nélkül: 96 szabálysértés ára

Az 56 éves erfurti férfi 2022 és 2023 között rendszeresen parkolt fizetés nélkül, összesen 96 szabálysértést elkövetve. A bírságok összege meghaladta a 43.000 eurót (17 millió forint), a költségekkel együtt közel 50.000 euróra (20 millió forint) nőtt.

Mivel a férfi nem fizetett, az erfurti járásbíróság mind a 96 esetben kényszerfogvatartást rendelt el.

2025 júniusában a határozatok jogerőre emelkedtek, az ügyészség felszólította a büntetés megkezdésére, de az érintett nem jelent meg és részletfizetést sem kért.

Letartóztatás és következmények a bírság után

Augusztusban a rendőrség végrehajtotta mind a 96 elfogatóparancsot, így

a férfi több mint három évet tölthet kényszerfogvatartásban.

A büntetés bármikor megszüntethető a teljes tartozás kifizetésével, de a pénzbírságot a fogvatartás után is be kell fizetni, mivel az nem helyettesíti a fizetési kötelezettséget.

Az esetnek fontos eleme, hogy a kényszerfogvatartás előtt több jogi lépés is védi az adóst – figyelmeztetések, bírsághatározatok, végrehajtás –, ám ha ezek kudarcot vallanak, az állam szigorúan lép fel.

