Félméteres, gyorséttermi koszton hízott patkányok riogatják a nagyváros lakóit

Nagyon súlyos a patkányhelyzet. A forró nyár és a gyorséttermi ételek gondatlan pazarlása, kidobása optimális feltételeket teremt a kártevők szaporodásához. A yorkshire-i rágcsálóirtó cég tulajdonosa, Kieran Sampler szerint óriásira nőtt példányokat fog be mostanában a csapata, és ez szörnyű idők eljövetelére figyelmeztet.

Súlyos a patkányhelyzet

Fotó: X

„Borzalmas telünk lesz, és nem törődünk vele. A probléma az évek során egyre súlyosbodott, jelenleg a kb. 48 centis patkányméret átlagosnak számít, de egyre több a félméteres példány. Ha karba tett kézzel ülünk, akkor néhány év múlva 60 centiméteresnél is nagyobb patkányok mászkálnak majd a közelünkben – nyilatkozta a The Telegraph-nak Mr. Sampler, és hozzátette:

Sokkal több hulladék keletkezik manapság, mint húsz évvel ezelőtt, és sokkal több a kidobott élelmiszer is.

Csapata és más kártevő irtó vállalkozások naponta kapnak el majd’ félméteres rágcsálókat. A patkányok egyre csak nőnek, ha bőséges táplálék áll rendelkezésükre.

A legsúlyosabb fertőzések farmokon, raktárakban és a 20. században épült házakban fordulnak elő. A régi öntöttvas csövek elrozsdásodnak, és szabad bejárást biztosítanak a patkányoknak. Az Egyesült Királyságban körülbelül 250 millió patkány élhet, amelyek közül néhány olyan betegséget hordoz, amely emberre is átterjedhet.

A rágcsálóirtó figyelmeztetése azután hangzott el, „horogra akadt” egy 55 centiméteres patkány, amelyről úgy tartják, hogy az Egyesült Királyságban a valaha feljegyzett legnagyobb méretű példány. Több százan megdöbbenésüket és undorukat fejezték ki, miután helyi politikusok feltöltötték a közösségi médiában a túlméretezett rágcsáló képét.

Eközben a birminghami kukások sztrájkok miatt az óriás patkányok az utcákat elborító szeméthegyeken falatoznak.