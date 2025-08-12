Csak egy pattanást nyomott ki, kis híján az életébe került

Lish Marie, háromgyermekes anya, egy cisztás pattanást próbált kinyomni az orra alatt – egy olyan területen, amit bőrgyógyászok halál háromszögének hívnak. Ez az orrnyereg és a szájzugok közötti régió, ahol a vénák közvetlen összeköttetésben állnak az aggyal, így egy fertőzés akár gyorsan az agyba juthat – írja a NY Post.

A kinyomott pattanás súlyos fertőzést és életveszélyes helyzetet okozhat.

Fotó: Twitter

Pattanás a halál háromszögében

A kinyomás után néhány órával az arca egyik oldala drámaian megduzzadt, és amikor mosolyogni próbált, csak a másik fele mozdult. Azonnal sürgősségire került, ahol négyféle gyógyszert – köztük antibiotikumot és szteroidot – írtak fel neki. Az orvosok szerint az ilyen fertőzés vakságot, sztrókot, bénulást vagy akár halált is okozhat.

Nem Lish volt az egyetlen, aki hasonló rémálmon ment keresztül: más felhasználók is megosztották, hogy családtagjaik kórházba kerültek, műtétre szorultak vagy hegeik maradtak a halál háromszögében kinyomott pattanás miatt.

A bőrgyógyászok szerint, ha valaki mégis kénytelen megszabadulni egy makacs pattanástól, előtte fertőtlenítse a bőrt és a kezét, és steril eszközzel, kíméletesen végezze. A veszélyes arcterületeken azonban a legjobb megoldás a szakember felkeresése.