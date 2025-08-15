Bőrápolás pénisszel: így fiatalodik Sandra Bullock arca

A szépségipar időről időre előáll egészen meghökkentő trendekkel – gondoljunk csak a madárürülékes maszkokra, a csiganyálas ránctalanítókra vagy a tengeri uborka kivonatra az arcápolásban. A penis facial ezek közé a bizarr szépségkezelések közé tartozik, de Hollywoodban valósággal rajonganak érte.

A penis facial kezelés Sandra Bullock kedvence, pedig koreai csecsemők fitymájából készült szérumot tartalmaz – laboratóriumi formában.Fotó: MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI / SMD

Mit jelent a penis facial valójában?

A penis facial, vagy hivatalos nevén EGF facial, egy New York-i kozmetikus, Georgia Louise fejlesztése. A kezelés menete: először hámlasztással kezdődik, ezt követi a mikrotűs kezelés és egy maszk, majd jön a lényeg – a EGF szérum felvitele. Ez a szérum a hírek szerint koreai csecsemők fitymájából származó sejtekből kinyert epidermális növekedési faktorokat (EGF) tartalmaz.

Koreában a férfiak 90 százaléka körülmetélt, így ezek az eltávolított szövetek egyébként hulladékként végeznék – de ebben az esetben laboratóriumban őssejteket izolálnak, majd sokszorosítják, és fiatalító szérum készül belőle. A cél a kollagén- és elasztintermelés fokozása.

Sandra Bullock és Cate Blanchett is a penis facial hívei

Bár a kezelés hivatalos neve EGF facial, a „penis facial” elnevezést Sandra Bullock színésznő ragasztotta rá. Cate Blanchett az Australian Vogue magazinnak nyilatkozta, hogy Bullockkal együtt próbálták ki a kezelést Georgina Louise-nál New Yorkban, és a szérum különleges szaga („egy kicsit spermára emlékeztet”) inspirálta a vicces elnevezést.

Mit tartalmaz az EGF szérum?

A Georgia Louise által forgalmazott szérum ára 170 dollár, és nem kevesebb mint ötféle növekedési faktort tartalmaz: EGF, IGF-1, savas FGF, bázikus FGF és VEGF. Ezeket aminosavakkal, rézzel és zöldtea-kivonattal egészítik ki. A cél: fiatalos, feszes arcbőr.

Mit mond a szakértő a penis facial kezelésről?

A német STYLEBOOK portál megkérdezte Dr. Timm Golüke bőrgyógyászt a penis facial hátteréről.

A szérum valóban koreai eredetű, de laboratóriumban tenyésztett formában. Bár emberi eredetű, az ilyen növekedési faktorokat gyakran különféle emberi szövetekből – például vese vagy fityma – nyerik, majd laboratóriumi körülmények között szaporítják

– mondja a szakember.