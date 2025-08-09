Hírlevél

Pénisz higiénia – keveset beszélünk róla, pedig kellene!

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
A pénisz higiénia alapvető része a férfiak egészségének – nemcsak a kellemetlen szagok elkerülése miatt, hanem azért is, mert segít megelőzni a különféle bőrirritációkat, fertőzéseket, sőt, akár a nemi betegségeket is. Pénisz higiénia kisokos.
A napi szintű pénisz higiénia segíthet csökkenteni a bőrgyulladások és fertőzések, például a balanitis kialakulásának kockázatát. Ha nem vagyunk körülmetélve, különösen lényeges, hogy a fityma alatti részt is alaposan, de gyengéden tisztítsuk meg. Itt ugyanis gyakran felhalmozódhat a smegma nevű fehéres váladék, amely, ha nem távolítjuk el rendszeresen, kellemetlen szagokat és irritációt is okozhat – írja a Healthdirect cikke.

A pénisz higiénia nem bonyolult, de kiemelten fontos része az önmagunkról való gondoskodásnak.
Hogyan mossuk helyesen? Pénisz higiénia

A péniszt naponta érdemes tisztítani langyos vízzel. Használhatunk enyhe, illatmentes szappant is, de a túl erős tisztítószerek irritációhoz vezethetnek. Ne dörzsöljük túl erősen – ez egy érzékeny terület, finom tisztításra van szükség, majd szárazra kell törölni.

Ha van fitymánk, finoman húzzuk hátra, és mossuk meg alatta is. Törlés után mindig húzzuk vissza a helyére, mielőtt alsóneműt vennénk fel. Gyermekeknél különösen fontos, hogy ne erőltessük a fityma hátrahúzását – ez csak akkor válik szükségessé, amikor már természetesen visszahúzható.

A higiénia csak az első lépés. Fontos, hogy szexuális életünk során is ügyeljünk a biztonságra:

  • Mindig használjunk óvszert, akár vaginális, orális vagy anális együttlétekről van szó.
  • Válasszunk vízbázisú síkosítót – a zsíros alapúak károsíthatják az óvszert.
  • Használhatunk latex kesztyűt vagy dental damet is.
  • Rendszeresen menjünk el STI-szűrésre – legalább évente, új partner esetén, vagy ha tüneteket észlelünk.

Léteznek védőoltások is bizonyos fertőzések ellen (pl. Hepatitis A, B és HPV), ezekről érdemes háziorvosunkkal konzultálni. Ha fokozott kockázatnak vagyunk kitéve, elérhető a HIV megelőző gyógyszeres kezelése is (PrEP vagy PEP), amelyet még a szexuális érintkezés előtt vagy 72 órán belül kell alkalmazni.

Mikor forduljunk orvoshoz?

  • fájdalom, viszketés, kipirosodás a pénisz környékén
  • kellemetlen szag vagy váladékozás
  • gyanú, hogy STI-nek voltunk kitéve

Bármilyen bizonytalan vagy zavaró tünet esetén a legjobb, ha szakemberhez fordulunk. Egy szexuális egészségügyi rendelő vagy szakorvos segíthet tisztázni a problémát és megfelelő kezelést javasolni – minél hamarabb lépünk, annál gyorsabban gyógyulhatunk.

 

